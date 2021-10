The Masked Singer 2021: Wer ist der Promi im Axolotl-Kostüm?

Ein schillerndes Kostüm für eine schillernde Persönlichkeit? Das Axolotl ist eines von zehn Kostümen in der fünften Staffel von "The Masked Singer".

"Damit das Axolotl in seiner ganzen Pracht erstrahlen kann, haben wir Unmengen an Perlen in Regenbogenfarben auf dem Kostüm montiert. Die schimmern jeweils in der gleichen Farbe wie der Stoff", erklärt Gewandmeisterin Alexandra Brandner. Für das Kostüm wurde Schicht für Schicht ein schimmernder Stoff mit funkelnden Perlmuttfarben in zwölf durchscheinenden Farbtönen geairbrusht. Besonders auffällig sind die Tentakel, die eine Spannweite von 1,60 Metern haben.