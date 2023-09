Zweite Folge "Sommerhaus": Alle gegen Walentina - Claudia Obert mit gutem Rat!

Auch in der zweiten Folge schafft es TV-Sternchen Walentina Doronina die Gemüter der "Sommerhaus der Stars"-Bewohner zu erhitzen. Es begann als ein harmloser Streit ums Zähneputzen und spitzte sich dramatisch zu. Gut, dass Claudia Obert auch für diese Lebenslage den richtigen Spruch parat hat.

Es knallt im "Sommerhaus der Stars" (dienstags, 20:15 Uhr RTL und bei RTL+*). Schon in der zweiten Folge tun sich San-Andreas-Graben-artige Verwerfungen auf zwischen einzelnen Bewohnern. Beim abendlichen Zähneputzen kommt es zum Showdown zwischen Aleks Petrovic ("Love Island") und Can Kaplan, seines Zeichens Verlobter und Teilzeit-Prügelknabe von TV-Hitzköpfin Walentina Doronina. Der 27-Jährige muss sich von seiner Freundin in dieser Folge etwa anhören lassen, er sei "Minusmensch".

"Du bist ein kleiner Mann, der ihr hinterherläuft" Doch sauer ist Kaplan auf jemand anderen, namentlich Aleks Petrovic. Dessen Auswurf beim abendlichen Zähneoutzen ist ein böser Ausrutscher, findet Can: "Das ist respektlos, hier rumzurotzen", beschwert er sich. Auf diese Standpauke in Sachen Speichelfluss hat Aleks aber so gar keine Lust: "Ich rotze im Bad, so oft ich will, Kleiner. Du bist ein Rotzlöffel", bläst er zum verbal durchaus leicht humoresken Gegenangriff. Einmal in Fahrt, teilt er auch gleich gegen Cans Verlobte Walentina aus: "Du bist ein kleiner Mann, der ihr hinterherläuft", sagt er. Das ist das Stichwort für Walentina, die nun wiederum gegen Aleks ledert: "Halt's Maul, Aleks!" Etwas schwierig, wenn man gerade die Zähne putzt, aber sei's drum! Walentinas Verlobten hält nun auch nichts mehr: "Was bist du? Ein Fremdgänger und Lügner bist du! Ehrenlos!", geht er ihn an.

Für alle Zuschauer, die keinen Plan von der Vorgeschichte dieses "Promis" haben: Aleks Petrovic tauschte bei "Love Island" seine damalige Freundin gegen seine jetzt amtierende ein. Eine Wunde, in die Walentina genüsslich ganze Salzseen kippt: "Mehr als ne Verführerin bist du nicht, Punkt", ätzt sie gegen Vanessa Nwattu – bei der fließen Minuten später Tränen. Ihr ist das alles zu viel. Doronina kenne man, "seien wir mal ehrlich", nur "im Zusammenhang mit Mobbing". Ihr Freund Aleks sieht das ebenso: "Wie kommt man in Shows rein? Indem man auffällt und das um jeden Preis. Das tut sie mit Hate."

"Menschliche Vollkatastrophe": Fast alle gegen Walentina Doronina Während Ballermann-Barde Tim Toupet vergeblich versucht, den Streit zu schlichten ("Habt ihr eigentlich alle einen an der Schüssel? Das ist hier ja wie im Irrenhaus!"), mischt sich mit Maurice Dziwak ein weitere Reality-TV-Kontrahent ("Are You The One?") in den Zahnputz-Zoff ein. Das Ziel seiner Tiraden ist Can Kaplan. Der lasse sich von seiner "Perle" manipulieren, als "Sprachrohr".

Erwartungsgemäß lässt die Replik von Wut-Walentina nicht lange auf sich warten. "Sendezeit! Sendezeit! Falscher Fünfziger!", ruft die Doronina mit triumphierendem Grinsen durchs Zimmer. RTL piepte weitere gefallenen Worte vorsorglich weg. Maurice ist kaum mehr zu halten, wettert: "Das Weib muss raus, die falsche Olle!"

Das sehen mittlerweile fast alle Mitbewohner so. Von "unterirdisch" (Zico Banach) bis "menschliche Vollkatastrophe" (Justin Dippl) reichen die eindeutigen Kommentare zum bisherigen Auftreten des TV-Sternchens aus Essen: Die analysiert ihren Marktwert im Trash-TV jedoch äußerst kühl: "Durch die Leute (gemeint sind Hater) steigt ja mein Business. Dadurch steigt die Gage, ist einfach so. Neid musst du dir erarbeiten", erläutert die 23-Jährige.

Und überhaupt: Ihr Verlobter werde im Fall einer Trennung "Instagram löschen", denn, so Walentinas Knallhart-Logik: "Can hat natürlich durch mich Follower bekommen und Fame", sie wiederum profitiere nicht von ihm. Der verdutzte Eric Stehfest empfahl dem Paar ein halbes Jahr Social-Media-Pause: "Dann könnt ihr mal gucken, ob ihr wirklich zusammengehört."

Ein guter Rat von Claudia Obert Auch Claudia Obert hatte einen guten Rat für die 23-Jährige: "Wenn du in so ne Show gehst, solltest du dich mehr sozialisieren, auch mit dem Gesocks da", mahnte die 61-Jährige. Wer damit gemeint war, ließ die Designerin offen. So ganz ernst nimmt sie Doronina ohnehin nicht: "Die denkt, wer weiß Wunder, wer sie ist. Dabei hat sie 5.000 Follower weniger als ich", rechnet die Obert. Das ist allerdings nicht mehr der aktuelle Stand: Walentina folgen auf Instagram mittlerweile rund 226.000 Menschen, der Obert hingegen 175.000.

Doronina antwortete auf ihre eigene Art auf die Ablehnung im Haus: mit zwei erhobenen Stinkefingern. Zum Entsetzen ihrer Mitbewohner hatten sie und Can sich durch den Sieg im Spiel "In the Air zu zweit", bei dem die Paare in luftiger Höhe auf einem Seil balancieren und Fragen beantworten mussten, gesavt und können daher erst einmal nicht nominiert werden. Oder um es mit dem im Spiel unterlegenen Maurice Dziwak zu sagen: "Wir wurden einfach maßlos überholt!"

