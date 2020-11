Aktenzeichen XY... ungelöst: Horst Seehofer übergibt Preis

"Borat 2" rassistisch? Ausschluss von den Oscars gefordert

And the Oscar goes to ... "Borat 2"? Dazu soll es in den Augen einer kasachischen Organisation auf keinen Fall kommen. In einem offenen Brief an die Oscar-Akademie nannte die Organisation den Film rassistisch und forderte einen Ausschluss von "Borat Anschluss Moviefilm" von den Preisverleihungen 2021.

MEHR