Spanien - Deutschland: Länderspiel heute live im TV

In der Nations League bekommt es die deutsche Nationalmannschaft mit Joachim Löws Angstgegner Spanien zu tun. Gelingt der erste Sieg unter Löw?

Noch nie hat das DFB-Team in der Ära des aktuellen Bundestrainers ein Pflichtspiel gegen Spanien gewonnen. Am Dienstagabend bekommt die deutsche Nationalmannschaft in Sevilla die nächste Chance. Im letzten Länderspiel des Jahres geht es in der Nations League um Platz eins in der Gruppe 4. Aktuell führt Deutschland mit einem Punkt vor Spanien.

Am vergangenen Samstag hatte Deutschland in Leipzig die Ukraine mit 3:1 besiegt. Gegen Spanien würde schon ein Punkt zum Gruppensieg reichen.

Die ARD überträgt das Spiel ab 20.15 Uhr live. Matthias Opdenhövel und ARD-Experte Bastian Schweinsteiger stimmen die Zuschauer auf die Partie ein. Tom Bartels ist der Kommentator des Spiels, das um 20.45 Uhr angepfiffen wird. Auf sportschau.de gibt es einen Livestream.

Im Anschluss an die Live-Übertragung zeigt die ARD Zusammenfassungen weiterer Nations-League-Spiele sowie Highlights des EM-Qualifikatiosspiels der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Wales.

