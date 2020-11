Das Traumschiff: Das sind die neuen Star-Gäste 2020/21

Trotz Corona-Pandemie sticht "Das Traumschiff" auch in diesem Jahr an Weihnachten und Neujahr in See. Die prominenten Mitfahrer können sich sehen lassen.

In der letzten Folge der ZDF-Reihe "Das Traumschiff", die im April 2020 ausgestrahlt wurde, sorgten die beiden Schauspieler Jutta Speidel und Wolfgang Fierek als ehemaliges Schlager-Duo für beste Unterhaltung. Nun sticht die MS Amadea bald wieder in See: Am Samstag, 26. Dezember, 20.15 Uhr, schippert das "Traumschiff" nach Kapstadt, am Freitag, 1. Januar, 20.15 Uhr, zu den Seychellen. Und auch diesmal können sich die Gast-Stars sehen lassen, die Schlagersänger Florian Silbereisen in der Rolle des Kapitäns Max Parger auf dem Schiff begrüßt.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag sind neben Silbereisen und Daniel Morgenroth (als Staff-Kapitän Martin Grimm) die Schauspielerin Marianne Sägebrecht ("Omamamia"), "Heldt"-Hauptdarsteller Kai Schumann, "Let's Dance"-Jurorin und Tänzerin Motsi Mabuse sowie "Sturm der Liebe"-Schauspielerin Sarah Elena Timpe zu sehen. Auf dem Weg zu den Seychellen trifft Silbereisen unter anderem auf Moderatorin Laura Karasek sowie auf "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter, die hier nicht zur See-, sondern auch Schauspielluft schnuppern. Wie bereits in der Folge "Antigua" tritt außerdem erneut ProSieben-Entertainer Joko Winterscheidt als Max Pargers Bruder Moritz in Erscheinung.

Jeweils um 21.45 Uhr, direkt im Anschluss an die beiden "Traumschiff"-Folgen, werden auch neue Folgen der Ableger-Serie "Kreuzfahrt ins Glück" gezeigt: Bei der "Hochzeitsreise an die Ostsee" am zweiten Weihnachtsfeiertag sind neben Jan Hartmann als Hochzeitsplaner Tom Cramer die Schauspieler Heio von Stetten, Elisabeth Romano und Judith Peres zu sehen. Für die zweite Folge "Hochzeitsreise nach Tirol" am Neujahrstag standen unter anderem Gunther Gillian und Luca Zamperoni vor der Kamera – sowie einer, den man bisher nur als TV-Koch und Spitzengastronom kannte: Alexander Kumptner.

Das ZDF gibt zudem am Samstag, 26. Dezember, 23.30 Uhr, in der Reportage "Das Traumschiff – Spezial" Einblicke in die turbulenten Dreharbeiten der neuen Folgen. In Kapstadt sorgte eine rasante Fahrszene in der Stadt für Aufregung, und natürlich hatte auch die Corona-Pandemie Einfluss auf die Dreharbeiten. Wie konnten die Szenen trotz der Regelungen fertiggestellt werden? Die Doku gibt Aufschluss.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH