Gerüchte über Karriereende

Von teleschau

Großer Schock für ihre Fans: Britney Spears hat ihre berühmte Show in Las Vegas bis auf Weiteres abgesagt. Die bange Frage lautet nun: Wird die Pop-Ikone jemals wieder auftreten können?

Es ist eine schockierende Nachricht: Britney Spears wird in naher Zukunft wohl keine Auftritte mehr absolvieren – möglicherweise sogar nie wieder. Gegenüber dem US-Magazin "TMZ" befeuerte ihr langjähriger Manager Larry Rudolph Gerüchte über ein Karriereende der Pop-Ikone. Demnach könne Spears vorerst nicht mehr in Las Vegas auftreten, wo sie seit Februar eigentlich ihre regelmäßige "Domination"-Show fortsetzen wollte.

Daraus wird laut Rudolph nun nichts: Sie gehe nicht nach Vegas zurück, so der Manager, "nicht in naher Zukunft, und vermutlich nie wieder". Grund dafür sei ihre körperliche und psychische Verfassung – insbesondere nachdem ihr Vater erkrankt war. "Wir mussten ihre Show absagen, weil ihre Medikamente nicht mehr wirkten und sie aufgrund der Krankheit ihres Vaters verzweifelt war", so Rudolph.

Für den Manager der 37-Jährigen steht fest: "Ich will nicht, dass sie wieder arbeitet, bis sie bereit ist – körperlich, geistig und mit der nötigen Leidenschaft. Wenn diese Zeit nie wieder kommt, dann kommt sie eben nie wieder." Auch habe er "weder das Verlangen noch die Fähigkeiten, sie dazu zu bringen, wieder zu arbeiten", so Rudolph weiter. "Sie will offensichtlich gerade nicht auftreten", lautet seine beunruhigende Nachricht. Es könnte das Ende einer großen Karriere sein.

Quelle: teleschau – der Mediendienst