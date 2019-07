Hollywood trauert nach dem überraschenden Tod des jungen Schauspielstars Cameron Boyce. Der 20-Jährige soll am Sonntag nach einem Anfall, dessen Ursachen noch unklar sind, im Schlaf gestorben sein. Besonders emotional reagierte Gregg Sulkin, der mit dem Disney-Star gut befreundet war.

Der 27-jährige Schauspielkollege offenbarte auf Twitter herzzereißende Details: "Ich kannte Cameron Boyce seit vielen Jahren. Er war immer höflich, respektvoll und war immer Weltklasse. Eigentlich hatte ich vor ein paar Wochen vorgehabt, ihm eine Nachricht zu schreiben, um ihm zu sagen, dass ich gern mehr Zeit mit ihm verbringen wollte." Doch diese Nachricht hat er nie abgeschickt.

Heartbroken. Lost for words. I had known Cameron Boyce for many years. He was always polite. Always respectful and always a class act. In fact I was going to message him a couple weeks ago to tell him that I wanted to be in each other’s lives more.

Now I wish I had sent that message. Just so he personally knew how highly I thought of him and how much admiration I had for him. My heart goes out to his family & his close friends. Cameron, you were and still are a star. May god bless you in heaven. You will be missed down here