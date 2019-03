ProSieben-Show

Von teleschau

Im Live-Finale der ProSieben-Erfinder-Show "Das Ding des Jahres" setzte sich am Ende eine Innovation durch, die Menschen mit Gehbehinderung ihr Leben erleichtern wird.

Eine spezielle Kuchenbackform, ein praktischer Lastentrolly für das Fahrrad oder ein innovativer Fahrradschlauch zum besonders schnellen Wechsel: Das Finale der ProSieben-Erfinder-Show "Das Ding des Jahres" bot eine breite Palette nützlicher Erfindungen. Den Sieg trugen am Ende aber andere davon: Mit dem "Rollikup", einer Anhängerkupplung für Rollstühle, konnten die Tüftler Eduard Wiebe und Andreas Neitzel ihre Konkurrenten ausstechen. Mit einem deutlichen Votum von 41 Prozent krönten die TV-Zuschauer das Duo zum Sieger und verhalfen ihnen zu einem Gewinn von 100.000 Euro.

Auch Jury-Mitglied Joko Winterscheidt zeigte sich im Finale begeistert von der Idee: "Es geht darum: Was brauche ich? Aber ich glaube, ausnahmsweise geht es heute Abend nicht um mich. Es geht um all die Menschen, denen man das Leben unfassbar leichter machen könnte mit dem 'Rollikup'." Dabei kam die Inspiration für den praktischen Alltagshelfer eher zufällig, wie Entwickler Andreas Neitzel berichtete: "Ein Rollstuhlfahrer wollte seine Kinder transportieren – so, wie es seine gehende Frau tut. Aber er schaffte es nicht im Rollstuhl und gab uns diese Aufgabe mit."

Mit der Prämie wollen die beiden Gewinner nun ihre gemeinsame Firma ausbauen, die der Stiftung Lebenshilfe angehört. "Wir arbeiten mit Menschen mit Behinderung. Und wir wollten für andere Menschen, die auch ein Handicap haben, etwas tun, um ihnen zu helfen, den Alltag selbstbestimmt zu meistern", beschrieb Eduard Wiebe die Beweggründe des Duos. Diesem edlen Unterfangen zollte auch Lea-Sophie Cramer, Jury-Mitglied und Amorelie-Gründerin, bereits in einer vorherigen Sendung Respekt: "Einmalige Erfindung, die zu mehr Chancengleichheit von Rollstuhlfahrern führt und sie in der selbstständigen Lebensführung unterstützt."

Quelle: teleschau – der Mediendienst