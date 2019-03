Neue Serien

Von teleschau

Seriennachschub: Netlix veröffentlicht die ersten Bilder aus seinen neuen Star-Serien. Mit dabei: Uma Thurman, Ellen Page und Laura Linney.

Netflix lockt weiterhin die Stars an. Prominentester Neuzugang: Uma Thurman. Die wagt in "Chambers" einen Ausflug in gruselige Gefilde. Die Serie, von der nun die ersten Bilder veröffentlicht wurden, dreht sich um eine 17-Jährige, die einen Herzinfarkt erleidet und nur dank einer Herztransplantation überlebt. Als sie Nachforschungen darüber anstellt, woran ihre Spenderin so plötzlich starb, macht sie beunruhigende Entdeckungen. Ob die von Uma Thurman gespielte Mutter der Verstorbenen etwas damit zu tun hat?

Während "Chambers" Uma Thurmans erste Netflix-Produktion ist, sind Laura Linney und Ellen Page bereits Wiederholungstäterinnen: Nachdem Erstgenannte schon in "Ozark" und letztgenannte in "The Umbrella Academy" mitspielte, folgt mit "Tales Of The City" bald eine gemeinsame Serie der Hollywood-Darstellerinnen. Die ersten Bilder hat Netflix schon parat, ausgestrahlt wird "Chambers" ab 26. April.

Quelle: teleschau – der Mediendienst