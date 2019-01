ZDF-Serie

Von Rupert Sommer

Keine Winterzeit ohne ein eisiges Weihnachtswunder beim "Bergdoktor": Martin Gruber (Hans Sigl) möchte mit Freunden eine Skiwanderung unternehmen, die jedoch nach einem überraschenden Lawinenabgang beinahe in einer Katastrophe mündet.

Von zwei Teilnehmern der Touren-Gruppe – Hermine (Nadeshda Brennicke) und Tom (Frederik Götz) – fehlt zunächst jede Spur. Sie konnten sich allerdings in eine winzige Eishöhle retten, wo sie später – schwer unterkühlt – geborgen werden können. Mehrere Stunden haben die beiden auf engstem Raum in einer eisigen Todesfalle ausgeharrt. Und das hinterlässt Spuren: Auf dem Heimweg mit ihrem Ehemann Heiko (Stephan Kampwirth) kollabiert Hermine. Ihr Herz beruhigt sich nur, wenn sie ihren Unfallpartner Tom wieder in ihrer Nähe weiß. Eine medizinische Sensation – und ein Belastungstest für ihre Ehe.

Nach dem Auftakt mit dem 90-minütigen "Bergdoktor"-Spezial geht es in der Folgewoche auf dem üblichen Donnerstagsplatz um 20.15 Uhr mit acht neuen Folgen weiter. Diese haben dann zwar ähnlich viel Herz-Schmerz-Brisanz, aber vielleicht etwas weniger Action-Charakter als der Lawinenauftakt der neuen Staffel im "Winterspecial".

Quelle: teleschau – der Mediendienst