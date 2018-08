Kassenschlager mit Schweighöfer und Fitz

Die Tragikomödie "Der geilste Tag" mit Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer in den Hauptrollen bekommt ein Remake: Wie die Produktionsfirma Pantaflix mitteilt, soll der Film aus dem Jahr 2016 in China neu verfilmt werden.

"Der asiatische Raum ist für das Unternehmen ein Markt von hoher Bedeutung", erklärt Nicolas Paalzow von Pantaflix. "Deshalb ist der Verkauf unseres ersten Remakes nach China ein wichtiger Schritt im Rahmen unserer Strategie, Blockbuster aus Deutschland heraus mit internationalem Potenzial zu produzieren." Details zu dem Projekt, etwa zur Besetzung, sind noch nicht bekannt.

"Der geilste Tag" erzählt von zwei jungen, schwer kranken Männern (gespielt von Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer), die sich in einem Hospiz kennenlernen. Mit nicht ganz legalen Methoden ergaunern sich die beiden Geld und reisen nach Afrika. Der Wahnsinnstrip soll ihnen ein letztes Mal tolle Erlebnisse bescheren und schließlich in einem Doppelselbstmord münden. In Deutschland lockte der Film rund 1,7 Millionen Zuschauer in die Kinos.

Quelle: teleschau – der Mediendienst