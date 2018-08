| Kochsendung

Ab Herbst wird bei "The Taste" wieder um die Wette gekocht. Die Kandidaten treten an, um die Jury mit einem einzigen Löffel zu überzeugen. Nun hat der Sender SAT.1 den genauen Starttermin verraten.

Die erste Folge der sechsten Staffel von "The Taste" wird am 10. Oktober um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Auch danach wird der Sendetermin mittwochs sein. Welche Hobby- und Profiköche aus ganz Deutschland können sich einen Platz in einem der Teams sichern? Wer erhält am Ende ein eigenes Kochbuch und das Preisgeld von 50.000 Euro? Im vergangenen Jahr hatte Kandidatin Lisa die Kochshow gewonnen.

Die Starköche Cornelia Poletto, Frank Rosin, Roland Trettl und Alexander Herrmann werden wie schon in Staffel fünf die Jury bilden. Herrmann, der die vergangene Staffel gewonnen und damit schon seinen dritten Sieg eingefahren hatte, wird versuchen, seinen Titel zu verteidigen und erneut einen Kandidaten aus seinem Team zum Sieg zu coachen.

Das Konzept von "The Taste" gleicht dem anderer TV-Castingshows wie "The Voice of Germany". Die Kandidaten müssen in der ersten Runde die Coaches überzeugen, um weiterzukommen. Gelingt ihnen dies, werden sie in das Team eines Coaches aufgenommen und unter dessen Aufsicht durch den weiteren Verlauf der Sendung geführt.