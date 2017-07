| Neue Folge der RTL-Show

Nur Bachelorette Jessica hält noch zu Johannes

Die Anspannung steigt: In der vierten Folge der RTL-Show "Die Bachelorette" hat sich gezeigt, dass die Konkurrenzsituation unter den Kandidaten an die Nerven geht. Vor allem Johannes wird wohl keine Freunde mehr finden, hat von Jessica Paszka aber dennoch eine Rose bekommen.

Es sei an der Zeit, dass mal "Köpfe rollen", brachte es Bachelorette-Kandidat Sebastian in der vierten Folge der RTL-Show auf den Punkt. Denn die Stimmung in der Männervilla, sie scheint bald auf dem Siedepunkt angekommen zu sein. Besonders im Fokus: Johannes, Vertriebsleiter im Baugewerbe, und bislang der einzige Kandidat in der Runde, der Bachelorette Jessica Paszka geküsst hat.

Johannes, Rauchen, Alkohol

Viel mehr als dieser Fakt, stört die übrigen Herren allerdings, dass Johannes jede Gelegenheit nutzt, um mit Jessica ein Vier-Augen-Gespräch zu führen. Das wiederum scheint auch mehr als nötig, denn seit dem Kuss will es zwischen ihm und der Bachelorette so gar nicht mehr funken. Neueste Diskussionspunkte sind die Themen Rauchen und Alkohol. Denn beides scheint Johannes in der RTL-Show neu für sich entdeckt zu haben.

"Ich bin nur ein guter Gastgeber", beteuert er und deshalb schenke er gerne mal ein Gläschen Wein ein. Und zur Zigarette greife er auch nur, "weil es hier eben anders ist". Zuhause habe er in seinem ganzen Leben noch nie so viel geraucht wie in der RTL-Show. Und er könne natürlich auch jederzeit aufhören. Antworten, die ihm Jesscia nicht so recht abnehmen möchte. Und dennoch reichte es in der "Nacht der Rosen" zu einer ebensolchen, woraufhin die Konkurrenz nur mit dem Kopf schütteln konnte.

David schmeichelt Jessica

Ernst wird es offenbar auch zwischen David und der Bachelorette. Der Musiker aus Moers schmeichelte der 27-Jährigen mit netten Worten, wusste am Klavier zu beeindrucken und hat sich damit in den Kreis der Favoriten gespielt. Zu denen gehört derweil auch Sebastian, der mit Jessica nicht nur ein orientalisches Bad nehmen durfte, sondern die Bachelorette auch von seinen Massage-Künsten überzeugen konnte.

Überzeugend waren Michi und Basti hingegen nicht und deshalb gab es auch keine Rosen. In der fünften Folge, die kommenden Mittwoch (12. Juli) wieder um 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt wird, kämpfen also noch Johannes, Arnold, Niklas, André, Sebastian, Domenico, Marco und David um das Herz von Jessica Paszka.

Buggy-Unfall, Canyoning-Schock und Barbecue-Party: Was sonst noch in der vierten Folge passiert ist, sehen Sie hier in der Bildergalerie.