| Unterhaltung auf Abruf

Neue Filme und Serien: Die Juli-Highlights bei Amazon Prime Video

Amazon-Prime-Kunden dürfen sich auch im Juli auf neue Filme und neue Serien freuen. Zu den Highlights zählen die zweite Staffel von "Into the Badlands", der Thriller "Nerve" sowie die Biografie "Steve Jobs" mit Michael Fassbender. Die Neuerscheinungen im Überblick.

Wer es sportlich mag, sollte unbedingt in das Amazon Original "All Or Nothing" reinschauen. Die Emmy-nominierte Serie begleitet die Los Angeles Rams durch die NFL-Saison 2016 und geht am 28. Juli in die zweite Staffel: Angefangen mit dem Standortwechsel von St. Louis zurück nach Los Angeles über den Start des neuen Head Coaches bis zu den Vorbereitungen auf die Saison 2017.

Nicht weniger spannend geht es mit der zweiten Staffel von "Into the Badlands" weiter. Ab dem 6. Juli macht sich Hauptcharakter Sunny (Daniel Wu) auf den Weg zurück in die Badlands, die von feudalen Herrschern brutal und skrupellos regiert werden.

Anführer der härtesten Söldner-Truppe der Welt ist derweil Sylvester Stallone in seiner Rolle als Barney Ross. In "The Expendables 3", seit dem 1. Juli auf Abruf verfügbar, kämpft er an der Seite von Jason Statham, Jet Li, Terry Crews, Randy Couture und Dolph Lundgren.

Die weiteren Highlights im Juli 2017 bei Amazon Prime Video im Überblick:

Neue Serien und Staffeln bei Amazon Prime Video:

The Magicians – Staffel 1, verfügbar ab 01.07.

Into the Badlands – Staffel 2, verfügbar ab 06.07.

Rogue – Staffel 4, verfügbar ab 11.07.

Blindspot – Staffel 2, verfügbar ab 24.07.

Nashville – Staffel 4, verfügbar ab 26.07.

All Or Nothing – Staffel 2, verfügbar ab 28.07.

Neue Filme bei Amazon Prime Video:

The Expendables 3, verfügbar ab 01.07.

Crimson Peak, verfügbar ab 01.07.

The Voices, ab 01.07.

Nerve, verfügbar ab 12.07.

Radio Heimat – Geschichten von zu Hause, verfügbar ab 17.07.

Steve Jobs, verfügbar ab 24.07.

Die gesammelten Peinlichkeiten unserer Eltern in der Reihenfolge ihrer Erstaufführung, verfügbar ab 27.07.

Viking, verfügbar ab 31.07.

Neue Titel zum Kaufen und Leihen bei Amazon Prime Video: