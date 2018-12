Martin (Oliver Franck) ließ in der Vergangenheit seine Wut an seiner Ehefrau Nina (Maria Wedig) aus und das nicht nur verbal. Oliver Franck schlüpft trotzdem gerne in die Rolle von Martin. Natürlich sei "vieles, vieles, vieles an seinen Handlungen falsch und strafbar, aber die verletzlichen hilflosen Seiten an ihm haben mir schon beim letzten Mal gefallen".

Fotoquelle: MG RTL D / Rolf Baumgartner