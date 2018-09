Medienberichte in den USA

Hat Henry Cavill Supermans Cape abgelegt? Laut einem Bericht des "Hollywood Reporter" sollen Vertragsverhandlungen zwischen dem Briten und dem zuständigen Studio Warner gescheitert sein.

Warner wollte offenbar, dass Cavills Superman einen Gastauftritt in der Comic-Verfilmung "Shazam!" bekommt, die im April 2019 in die Kinos kommen wird. Weil der Schauspieler den Wunsch des Studios aufgrund von Terminproblemen nicht erfüllen konnte, soll Warner nun insgesamt von Henry Cavills Superman abgerückt sein. "Man hat erkannt, das Teile der bisherigen Filme nicht funktioniert haben", zitiert das Branchenblatt einen Studio-Insider. Warner wolle innerhalb seines DC-Comic-Filmuniversums einen Neustart versuchen und es in eine andere Richtung bewegen, heißt es weiter.

Kurz nach der Veröffentlichung des Berichts erklärte Warner in einem Statement, das "noch keine Entscheidungen über weitere Superman-Filme getroffen" wurden und man "immer großen Respekt für und ein großartiges Verhältnis zu Henry Cavill" gehabt habe, und sich daran auch nichts geändert habe. Der Darsteller selbst postete zum Thema ein kryptisches Instagram-Video, in dem er, bekleidet mit einem Tshirt mit der Aufschrift "Kryptons Gewichtheberteam", eine Superman-Actionfigur langsam ins Bild hinein- und wieder hinaushebt, während im Hintergrund ein Hund "An der schönen blauen Donau" bellt. Bildunterschrift: "Dieser Tag war aufregend."

Etwas präziser klingt hingegen der Kommentar seiner Agentin Dany Garcia: "Bleibt friedlich, noch ist das Cape in seinem Schrank", twitterte sie – was jedoch auch suggeriert, dass Henry Cavill nach Ben Affleck tatsächlich der zweite Wackelkandidat im DC-Comicfilm-Universum sein könnte.

Als möglicher Batman-Nachfolger von Ben Affleck hat sich derweil übrigens Jon Hamm ins Spiel gebracht. "Ich bin seit jeher ein riesiger Comic-Fan", bekannte der "Mad Men"-Star in einem Interview mit TV-Journalist Graham Bensinger. Zwar habe man ihm die Rolle des Batman nie angeboten, aber er "würde wahrscheinlich in den Anzug passen", erklärte der 47-Jährige. "Ich müsste viel trainieren, was ich nicht mag, aber ich denke, es wäre interessant. Wenn sie bei mir anklopfen und mich fragen sollten, warum nicht?"

Quelle: teleschau – der Mediendienst