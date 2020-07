"Dirty Dancing"-Star

Ehe-Aus nach 19 Jahren: "Dirty Dancing"-Star Jennifer Grey und ihr Mann Clark Gregg lassen sich scheiden. Das verkündeten die beiden in einem gemeinsamen, emotionalen Instagram-Post.

Beide veröffentlichten ein gemeinsames Foto von sich und erklärten, dass sie bereits seit Januar getrennt seien. "Nachdem wir 19 Jahre zusammen waren, trennten wir uns im Januar, und wussten, dass wir immer eine Familie sein würden, die einander liebt, schätzt und sich umeinander kümmert", so das Paar.

Die heute 60-Jährige hatte Gregg im Jahr 2000 kennengelernt. Ein Jahr darauf folgte die Hochzeit. Im selben Jahr kam ihre gemeinsame Tochter Stella zur Welt. "Vor kurzem trafen wir die schwierige Entscheidung, uns scheiden zu lassen, aber wir stehen uns weiterhin nahe und sind zutiefst dankbar für das Leben, das wir geteilt haben, und für die wunderbare Tochter, die wir großgezogen haben", so Grey und Gregg weiter. Der Text endete mit den Worten: "Wir weinen total, während wir das posten."

Im Streit scheinen sich die beiden aber nicht getrennt zu haben: Sowohl zum Valentinstag als auch zum Vatertag fand Grey nur liebevolle Worte für ihren Ex-Mann.

Grey war bereits mit Matthew Broderick sowie mit Johnny Depp liiert. Sie stand sowohl neben Richard Gere und Nicholas Cage in "The Cotton Club" (1984) sowie neben Kevin Costner in "Der Sieger – American Flyers" (1985) vor der Kamera. Ihre Rolle als Frances "Baby" Houseman in "Dirty Dancing" machte sie 1987 dann weltberühmt. Anfang der 90er-Jahre entschied sich die Schauspielerin zu einer Nasenoperation, nach der sie allerdings ein Karrieretief erlebte und auch nicht mehr an ihre vorherigen Erfolge anknüpfen konnte. Seitdem ist sie regelmäßig in kleineren Rollen in Film und Fernsehen zu sehen. Ihr jüngster Auftritt war 2019 in dem Drama "Bittersweet Symphony".

