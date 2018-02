Weitere Fortsetzung bestätigt

Der zweite Teil von "Jurassic World" läuft noch nicht einmal in den Kinos, da kündigt Universal Pictures bereits den dritten Teil an. Die Fortsetzung des Dinosaurier-Abenteuers soll am 11. Juni 2021 veröffentlicht werden. Außerdem wurde eine neue Autorin verpflichtet: Emily Carmichael wird sich zusammen mit Colin Trevorrow um das Drehbuch kümmern. Das berichtet das Branchenmagazin "Variety".

Carmichael ist eine noch recht junge Autorin und schrieb am Drehbuch für "Pacific Rim: Uprising" mit. Colin Trevorrow führte bei "Jurassic World" Regie und war außerdem für die Drehbücher der ersten beiden "Jurassic World"-Teile verantwortlich. Zuvor dürfen sich Dino-Fans aber noch auf "Das gefallene Königreich" freuen. Der zweite Teil der "Jurassic World"-Reihe wird am 7. Juni 2018 in die deutschen Kinos kommen.

Mit dabei sind wieder Chris Pratt als Dinoflüsterer Owen und Bryce Dallas Howard als inzwischen ehemalige Parkmanagerin. Außerdem wird Jeff Goldblum als Dr. Ian Malcolm, den man bereits aus den Filmen "Jurassic Park" (1993) und "Vergessene Welt: Jurassic Park" (1997) kennt, wieder mit von der Partie sein.

