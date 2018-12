Linda Perry

"And I say, hey yeah yeah ..." Wer 1992 jung war und sich für Rockmusik interessierte, kann die Refrain-Zeilen sicher heute noch im Schlaf vervollständigen. Geschrieben und gesungen wurde "What's Up" von Linda Perry, Frontrau der Band 4 Non Blondes. Die Jahrzehnt-Hymne blieb der einzige Hit der Gruppe aus San Francisco, die sich bereits 1994 trennte. Linda Perry aber ist alles andere als ein One-Hit-Wonder geblieben.

2001 überließ sie Christina Aguilera ihre Komposition "Beautiful", die in deren Interpretion zum Welterfolg wurde. "In dem Moment" habe sie erkannt, "dass die Solo-Künstlerin Linda Perry ihr Ende gefunden hatte und Linda Perry, die Produzenten und Songwriterin, übernommen hatte". Das erklärte die 53-Jährige nun im Gespräch mit der Agentur teleschau anlässlich ihrer Golden-Globe-nominierten Kollaboration mit Country-Legende Dolly Parton (72) für die Netflix-Bestsellerverfilmung "Dumplin".

Zur Lage der Frauen in der gegenwärtigen Popmusik findet die US-Amerikanerin kritische Worte. "Alles, was ich sehe, sind Mädchen, die poppigen, schwachen Mist herausbringen und so wenig wie möglich anhaben, um Aufmerksamkeit für ihre Musik zu bekommen. Aber ich sehe nicht viele Joan Jetts, PJ Harveys, Patti Smiths und Janis Joplins." Perry, längst eine der mächtigsten Produzentinnen im Musik-Business, will sich diesem Zustand nicht kampflos ergeben. "Ich möchte die Frauenband finden, die wie AC/DC, Led Zeppelin oder die Rolling Stones ist. Wo sind diese Frauen? Ich muss sie mir wohl selbst zusammenstellen."

Auch zum Thema "MeToo" hat die durchsetzungsstarke Musikerin ("Frauen mögen mich, weil ich dominant bin") eine klare Haltung: "Ich kenne viele Künstlerinnern, die berichten, dass ein Plattenfirmen-Entscheider oder Produzent eine Situation ausnutzen wollte, einfach nur unpassende Bemerkungen oder Versprechungen machte. Aber an dem Punkt müssen wir Frauen uns entscheiden: Gehen wir den leichten Weg oder den beschwerlicheren? Jeder Mensch sucht erst mal nach der einfachen Lösung. Aber man muss sich auch fragen, ob es das wert ist."

