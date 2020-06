Nach Trennung von Ehemann

Nach ihrer Trennung von Ehemann Brian Austin Green küsst Schauspielerin Megan Fox schon einen anderen – und zwar Rapper Machine Gun Kelly.

US-Schauspielerin Megan Fox ist wieder frisch verliebt, und sie hat keine Scheu, das auch der ganzen Welt zu zeigen. Nach ihrer Trennung von Ehemann Brian Austin Green, mit dem sie seit 2010 verheiratet ist und drei gemeinsame Kinder hat, scheint die 34-Jährige wieder in bester Laune zu sein. Wer sie zum Strahlen bringt? Colson Baker, besser bekannt als US-Rapper Machine Gun Kelly.

Mit ihm turtelte Megan Fox am 15. Juni ganz vertraut in der Öffentlichkeit. Der 30-Jährige und die schöne Brünette verbringen jedoch nicht nur privat sehr viel Zeit miteinander. Das Paar steht auch im neuen Thriller "Midnight in the Switchgrass" (Kinostart: 2021) gemeinsam vor der Kamera!

Aktuell zeigten sich Megan und Colson händchenhaltend in Los Angeles. Nach einem Barbesuch in Sherman Oaks wurde das Paar laut der britischen "Daily Mail" sogar knutschend in Machine Gun Kellys Auto gesichtet. Bizarrer Zufall: Megan Fox' Ex-Mann wurde nur einen Tag zuvor auf einem Lunch-Date in Los Angeles mit dem US-Model Courtney Stodden "erwischt".

Am 18. Mai sprach Brian Austin Green noch liebevoll über Megan Fox und sagte in seinem Podcast: "Ich werde sie immer lieben, und ich weiß, dass sie mich auch für immer lieben wird. Sie ist seit 15 Jahren meine beste Freundin, und ich will, dass das so bleibt." Was er zu Megans neuer Liebe, Colson Baker, zu sagen hatte? "Wir haben über ihn gesprochen, und ich weiß, dass sie Freunde sind. Megan hat mir versichert, dass er ein lieber und ehrlicher Kerl ist. Ich vertraue ihrer Einschätzung." Aus der einstigen Freundschaft wurde in der Zwischenzeit offensichtlich mehr ...

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH