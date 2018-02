"Dating hautnah" bei RTL II

Es dürfte ein Höhepunkt der laufenden "Naked Attraction – Dating hautnah"-Staffel bei RTL II werden: In der aktuellen Sendung, die am Montag, 19. Februar, um 22.15 Uhr, ausgestrahlt wird, lässt das Ex-"Playboy"-Model Cathy Lugner, die einige Zeit mit dem Wiener Baulöwen Richard "Mörtel" Lugner verheiratet war, die Hüllen fallen. So will die gelernte Krankenschwester und alleinstehende Mutter doch noch einen neuen Lebenspartner finden.

An "Naked Attraction" reize Lugner das Experiment, potenzielle neue Partner auf eine ganz ungewöhnliche Art kennenzulernen, verkündet der Sender. Dafür zeigt sie im RTL II-Spätprogramm alles. Nur wer bei "Naked Attraction" selbst in Vorleistung geht, kann sich die vom Sender präsentierten Dating-Kandidaten bis in anatomische Details unter die Lupe nehmen.

Bei der Partnerwahl hat die 28-jährige Lugner nicht unbedingt überzogene Vorstellungen. "Mein neuer Partner muss nicht unbedingt wie Meister Proper aussehen. Aber irgendwas muss er haben, was mich fesselt – zum Beispiel schöne Augen", sagt sie. Dann schiebt sie allerdings doch noch ein etwas pikantes Bekenntnis nach: "Körperliche Anziehung in einer Partnerschaft ist superwichtig."

In der aktuellen RTL II-Sendung stellt sich Cathy Lugner unter anderem dem 34-jährigen Andreas aus Baden-Württemberg, den 23-jährigen Anselm aus Augsburg, Denis (28) aus Niedersachsen, Rico (32) aus Berlin, den 27-jährigen Timm aus Oberhausen und dem 32-jährigen Thomas aus Nordrhein-Westfalen zur intimen Begutachtung ...

