Netflix-Filme 2021: Diese Neuheiten gibt's beim Streaming-Anbieter

Große Film-Offensive bei Netflix: Der Streaming-Anbieter nimmt 2021 jede Woche einen neuen Film ins Programm. Hier finden Sie eine Übersicht.

Rund 70 Eigenproduktionen oder exklusiv eingekaufte bringt Netflix in diesem Jahr an den Start. Darin werden Hollywood-Stars wie Leonardo DiCaprio, Sandra Bullock, Dwayne Johnson, Idris Elba, Meryl Streep, Zendaya, Jennifer Lawrence, Ryan Reynolds, Jennifer Garner, Gal Gadot, Dave Bautista, Naomi Watts, Jake Gyllenhaal, John David Washington und Octavia Spencer zu sehen sein, kündigt der Streaming-Anbieter an.

Den Anfang machte am 7. Januar das Drama "Pieces of a Woman". Darin spielt Vanessa Kirby eine Frau, die kurz nach der Geburt ihr Kind verliert und gegen die Hebamme vor Gericht zieht. Die englische Schauspielerin wird schon als Oscar-Preisträgerin gehandelt. Lesen Sie hier unsere Filmkritk zu "Pieces of a Woman".

Für seine Film-Offensive kündigt Netflix eine große Vielfalt an. Fans von Zombies ("Army of the Dead"), Cowboys ("The Harder They Fall", "Concrete Cowboy"), Highschool-Liebesgeschichten, (u.a. mit dem Abschluss der Filmreihen "To All the Boys" und "The Kissing Booth"), Teen-Horrorfilmen (die "Fear Street"-Trilogie, "JEMAND ist in deinem Haus"), Romanverfilmungen ("The Woman in the Window", "Munich", "The Last Letter from Your Lover"), Action-Blockbustern ("Red Notice", "Sweet Girl", "Kate") und Familienfilmen ("YES DAY", "Back to the Outback", "Abenteuer ʻOhana") sollen demnach auf ihre Kosten kommen.

In einem Video-Trailer stellt Netflix erste Highlights des Film-Jahres 2021 vor. In dem Video sind zum Beispiel erste Ausschnitte des Western "The Harder They Fall" mit Idris Elba, Jonathan Majors und Zazie Beetz in den Hauptrollen zu sehen. In "Thunder Force" dürfen Melissa McCarthy und Oscar-Preisträgerin Octavia Spencer in ihr Superheldinnen-Outfit schlüpfen. Das könnte lustig werden.

Die hervorragend besetzten Bestseller-Verfilmung "The Woman in the Window" sollte eigentlich 2020 im Kino laufen. Dann kam die Corona-Pandemie. Netflix kaufte den Film Disney 20th Century Fox ab und bringt ihn nun als Stream heraus. Darin spielt Amy Adams eine Kinderpsychologin, die wegen einer Phobie selbst nie das Haus verlässt. In "YES DAY", der ab 12. März bei Netflix läuft, schenkt Jennifer Garner als Mutter ihren Kindern einen Tag, an dem diese das Sagen haben. Das Chaos ist vorprogrammiert.

Sehen Sie hier das YouTube-Video mit der Vorschau auf die Film-Highlights bei Netflix 2021:

Das sind die Netflix-Filme im Jahr 2021

Januar

Pieces of a Woman (7. Januar, unsere Filmkritik)

Outside the Wire (15. Januar)

Der weiße Tiger (22. Januar)

Penguin Bloom (27. Januar)

Finding 'Ohana (29. Januar)

The Dig (29. Januar)

Februar

Malcolm & Marie (5. Februar)

I Care A Lot (19. Februar)

März

Moxie (3. März)

YES DAY (12. März)

Die folgenden Filme sind noch ohne Starttermin