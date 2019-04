In ihrer Jugend war Palina Rojinski Leistungssportlerin. Auch heute ist ihr Sport wichtig. Doch das Fit-Sein hat sich auch negativ ausgewirkt. "Eigentlich bin ich wirklich ein körperliches Wrack", gesteht sie Barbara Schöneberger in der Radio-Talkshow "Mit den Waffeln einer Frau", die am 13. April ab 11.00 Uhr auf "barba radio" ausgestrahlt wird.

Fotoquelle: Matthias Nareyek / Getty Images for GQ Germany