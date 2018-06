Vorschlag von Pierce Brosnan

Für den nächsten Bond-Film hat sich Daniel Craig noch einmal breitschlagen lassen. Doch die Frage, wer ihn als Agenten 007 beerben soll, bleibt weiter im Raum stehen. Nun hat sich sein Vorgänger Pierce Brosnan eingeschaltet – mit einer klaren Empfehlung.

"Ich denke, Tom Hardy könnte ein guter Bond sein", erklärte der 65-Jährige in einem Interview mit der "Daily Mail". "Ich würde mich freuen, ihn in der Rolle zu sehen. Man braucht einen Schauspieler, der ein bisschen Bewegung in die Sache bringt, das macht Bond aus".

Auch für Daniel Craig hat Brosnan, der ab 19. Juli in "Mamma Mia! Here we go again" wieder Abba-Songs schmettern wird, nur lobende Worte übrig: "Daniel Craig ist ein unglaublicher Bond. Er ist sehr körperlich, sieht tödlich aus. Wenn man ihn sieht, glaubt man aufrichtig, dass er in der Lage wäre, jemanden umzubringen." Der noch titellose 25. James-Bond-Film, in dem Craig den Agenten wahrscheinlich zum letzten Mal spielt, kommt voraussichtlich im November 2019 in die Kinos.

Quelle: teleschau – der Mediendienst