Ehemaliger "GZSZ"-Star

Sarah Tkotsch hat sich getraut! Die 30-Jährige postete vergangenen Sonntag überraschend ein Bild auf Instagram, das zeigt, dass sie nun verheiratet ist.

Zusammen mit Hashtags wie "wedding", "married" und "rings" verkündete der Ex-"GZSZ"-Star die frohe Botschaft: "Endlich verheiratet", schrieb sie. Darüber ein Bild zweier aufeinanderliegender Hände, die beide einen Ehering tragen. Sie hält ihr Privatleben sehr bedeckt, daher ist auch nichts über den Mann an ihrer Seite bekannt. Laut "RTL" soll der Glückliche allerdings kein Prominenter sein.

Im Dezember vergangenen Jahres hatte die Schauspielerin ihre Verlobung bekannt gegeben. Damals sagte sie: "Ich bin total glücklich verliebt, und das ist ja das Wichtigste an der Sache." 2007 bis 2010 stand die heute 30-Jährige für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" als Lucy Cöster vor der Kamera und verliebte sich damals noch in ihren Kollegen Jörn Schlönvoigt (31). Diese Beziehung dauerte ein Jahr an, sie zerbrach 2010.

Für Jörn Schlönvoigt selbst läuten auch bald die Hochzeitsglocken: Am 28. Juli wird er seine Freundin Hanna Weig (22), die Mutter seiner Tochter Delia, heiraten.

Quelle: teleschau – der Mediendienst