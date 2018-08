Reality-Show

Am Freitag startet die neue Staffel von "Promi Big Brother" auf Sat.1. Die Teilnehmer haben ihren Container bezogen. Drei Namen sind noch geheim.

Bis zum Finale am 31. August dürfen wir uns wieder auf Intrigen, Tränen und sicherlich auch viel nackte Haut freuen. Und schon jetzt bringen sich die Bewohner verbal in Stellung. Los geht's am Freitag, 17. August, um 20.15 Uhr, auf Sat.1.

Neun Teilnehmer sind schon bekannt. Dabei handelt es sich um Youtube-Sternchen Katja Krasavice, DSDS-Sieger Alphonso Williams und Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher ("Marienhof"), Reality-Star Sophia Vegas (besser bekannt als Sophia Wollersheim), Chetrin Schulze ("Love Island"), Johannes Haller ("Die Bachelorette"), Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein ("Goodbye Deutschland"), der frühere Zehnkampf-Europameister Pascal Behrenbruch und der Schweizer Hellseher Mike Shiva).

Die fehlenden drei Bewohner will Sat.1 bis zur ersten Sendung am Freitag (20.15 Uhr) geheimhalten.

Quelle: teleschau – der Mediendienst