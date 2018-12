Shopping Queen des Jahres

Von Andreas Schöttl

Es ist fast schon eine liebgewonnene Tradition bei VOX: Kurz vor Weihnachten krönt Star-Designer Guido Maria Kretschmer, eines der wichtigsten Vorzeigegesichter des Kölner Privatsenders, seine "Shopping Queen".

Die mehr als dreistündige Sendung sucht zum Abschluss der immer noch sehr beliebten Styling-Doku eine modebewusste Jahressiegerin. Die Final-Teilnehmerinnen Eliene aus München, Sonja aus Hamburg, Johanna aus Berlin und Luisa aus Hannover sind es, die vor "Guidos große Fashion Wand" in der Bundeshauptstadt treten.

Das müssen sie zum großen Finale aber nicht allein. Um die Aufgabe "Schnapp dir das passende It-Piece für deinen perfekten Look!" möglichst stilsicher zu bewältigen, erhalten die Finalistinnen prominente Unterstützung. Sila Sahin, Patricia Kelly, Moderatorin Bonnie Strange und Schauspielerin Anouschka Renzi sind beratend dabei, wenn die teilnehmenden Prinzessinnen sich möglichst in eine Königin verwandeln. Viel Glamour und Schick am Weihnachts-Vorabend!

Quelle: teleschau – der Mediendienst