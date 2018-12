In der ersten Folge zu Gast im gemütlichen Weinstuben-Studio in Villingen-Schwenningen sind unter anderem: Kastelruther Spatzen, Amigos, Fantasy, Cindy Berger, Die Jauchzaaa, Christian Lais, Sigrid und Marina, Kättl Feierdaach und Dui do on de Sell. Andy Borg (Mitte) freut sich über sein Comeback am Samstagabend.

Fotoquelle: SWR/Kimmig/Kerstin Joensson