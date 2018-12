Liebes-Aus nach zehn Jahren

Zehn Jahre waren sie Deutschlands Promi-Traumpaar Nummer eins. Jetzt haben sich Helene Fischer und Florian Silbereisen getrennt. Das hat die Sängerin mittlerweile u.a. bei Instagram bestätigt.

"So traurig wir darüber sind, dass wir unseren Lebenstraum gemeinsam nicht verwirklichen konnten und Florian und ich nun getrennte Wege als Paar gehen, umso schöner und kraftvoller gehen wir aus dieser bitteren Erfahrung nun als Freunde neue Wege!", schrieb Helene Fischer.

Florian Silbereisen erklärte bei Facebook: "Während in den letzten Wochen mal wieder über eine bevorstehende Hochzeit spekuliert wurde, waren wir längst getrennt." Auch er betonte, dass beide Freunde bleiben wollen. "Eine Trennung ist immer traurig, auch wir waren sehr traurig. Aber inzwischen sind wir 'glücklich getrennt'. Wir sind als Freunde mittlerweile sogar noch enger zusammengewachsen", so Silbereisen.

Schlagerstar Helene Fischer (34) und der volkstümliche Unterhalter Silbereisen (37) hatten sich 2005 in der TV-Show "Hochzeitsfest der Volksmusik" kennengelernt. Ihre Beziehung machten sie 2008 öffentlich. Über Familienplanung und eine anstehende Hochzeit des im Landkreis Starnberg lebenden Paares wurde lebhaft spekuliert. All dies hat sich nun erledigt, Helene Fischer hat sogar schon einen neuen Freund.

"Ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen", schrieb Helene Fischer bei Instagram. Silbereisen äußerte bei Facebook: "Wenn es nun Bilder von Helene mit einem anderen Mann gibt, dann möchte ich nur klarstellen, dass ich Thomas schon lange kenne, er ein toller Kerl ist und ich den beiden ganz viel Glück wünsche." Laut übereinstimmenden Medienberichten heißt der "Neue" Thomas Seitel und ist als Tänzer und Luftakrobat Teil der Crew des Schlagerstars.

Am ersten Weihnachtstag dürfte man die beiden in Aktion bewundern können. Dann zeigt das ZDF zur besten Sendezeit die alljährliche Ausgabe der "Helene Fischer-Show". Die Musik- und Tanzrevue wurde bereits an zwei Abenden aufgezeichnet. Stargäste sind unter anderem Eros Ramazzotti, Paola Felix und Kiefer Sutherland.

Quelle: teleschau – der Mediendienst