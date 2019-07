"Endlich zu viert"

Kurz nach der Geburt ihres ersten Sohnes war Sila Sahin schon wieder schwanger. Nun ist Baby Nummer zwei auf die Welt gekommen, wie die Schauspielerin bei Instagram mitteilte.

Sila Sahin (33) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Und wieder ist es ein Junge, über den sich die Schauspielerin und ihr Mann, Fußballer Samuel Radlinger (26), freuen dürfen. "Hey hier sind wir! Endlich zu viert und total happy!", schrieb die ehemalige "GZSZ"-Darstellerin am späten Dienstagnachmittag in den sozialen Netzwerken. Auf dem Foto dazu ist das Mini-Händchen des Babys zu sehen, und auf dem Armbändchen ist zu lesen, dass es sich um einen Jungen handelt, der am 26. Juni zur Welt kam.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Hey hier sind wir! Endlich zu viert und total happy Ein Beitrag geteilt von Sila Sahin - Radlinger (@diesilasahin) am Jul 2, 2019 um 8:45 PDT

Dass sie wieder Mama wird, hatte Sila Sahin Anfang Februar der Öffentlichkeit mitgeteilt. Nur einen Monat nach der Geburt von Söhnchen Elija im Sommer 2018 war die Schauspielerin, die in der RTL-Serie "Nachtschwestern" (dienstags, 20.15 Uhr) eine Hauptrolle inne hat, wieder schwanger geworden.

Sila Sahins Post (noch versehen mit vier knallroten Herzen) wurde auf ihrer Instagram-Seite innerhalb von 14 Stunden über 80.000 Mal geliked.

Quelle: teleschau – der Mediendienst