"Run of the Hitman"

Von teleschau

Til Schweiger ist erneut dem Ruf von Hollywood gefolgt. Der 55-Jährige reist in Kürze zu Dreharbeiten in die USA und wird an der Seite von Bruce Willis in einem Actionfilm mitspielen.

Til Schweiger wird wieder einmal in einem Hollywood-Streifen mitwirken. Diesmal nicht hinter der Kamera, so wie zuletzt bei seinem Kassenflop "Head full of Honey", sondern davor. Der Schauspieler spielt in dem Actionfilm "Run of the Hitman" an der Seite von Superstar Bruce Willis, wie Schweiger selbst am Montag bei einem Pressetermin in Passau bekanntgab. Die Produzenten des Films hätten bei seiner Agentin angefragt, und ihm habe das Drehbuch gut gefallen. Er spiele diesmal aber den Guten, nicht den Bösen. Allerdings sei seine Rolle eine "Kampfmaschine", daher müsse er noch etwas trainieren.

In etwa zwei Wochen wird Schweiger in die USA nach Louisiana fliegen, wo die Dreharbeiten ab 8. Juli beginnen sollen. Auf der Website des Films ist zu lesen, dass das Budget mit 10 Millionen US-Dollar veranschlagt ist. Neben Willis und Schweiger wird der britische Schauspieler und Kampfkünstler Scott Adkins ("Doctor Strange") in einer der Hauptrollen zu sehen sein.

Für das Drehbuch zeichnet Stephen C. Sepher ("Dead on Arrival") verantwortlich, der auch auf dem Regiestuhl Platz nehmen wird. "Run of the Hitman" handelt von einem Auftragskiller, der alles dafür tut, seine Tochter zurückzubekommen. Ob und wann der Film hierzulande ins Kino kommt, ist bisher noch nicht bekannt.

