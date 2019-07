RTL-Liebespaar

Von teleschau

Reality-TV-Star Angelina Heger schwebt im siebten Himmel – dank ihrer neuen große Liebe. Ihr neuer Partner dürfte den TV-Zuschauern noch gut in Erinnerung sein.

Als Angelina Heger 2014 bei der Datingshow "Der Bachelor" um die Gunst des Junggesellen Christian Tews buhlte, musste sich als Zweitplatzierte knapp und tränenreich geschlagen geben. Nun hat sich die 27-Jährige doch noch einen waschechten RTL-Rosenkavalier geangelt. In ihrer Instagram-Story postete die Berlinerin ein Bild eines Mannes von hinten und versah es mit der Textzeile "Only You". Zwar ist auf dem Bild nicht ersichtlich, um wen es sich handelt. Weil Heger aber Sebastian Pannek markierte, ist klar: Der Reality-Star und der "Bachelor" von 2017 sind ein Paar.

Schon vor der offiziellen Bestätigung via Instagram gab es zahlreiche Gerüchte über eine Liason von Angelina Heger und Sebastian Pannek. Dabei hatten die beiden TV-Stars selbst ordentlich Öl ins Feuer gegossen, indem sie Bilder von ähnlichen Locations oder Events mit ihren Fans geteilt hatten – jedoch ohne sich gemeinsam zu zeigen. Übrigens: Für Angelina Heger ist es nicht die erste Beziehung mit einem "Bachelor". 2016 war sie bereits mit Leonard Freier zusammen. Das Glück der beiden hielt allerdings nicht lange, und so trennten sich ihre Wege nach wenigen Wochen wieder.

