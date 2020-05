Siebte Staffel bei VOX

Von Theodor Heisenberg

Es ist wieder Zeit für Tauschkonzerte: Bei VOX startet die siebte Staffel von "Sing meinen Song". Mit dabei sind unter anderem Nico Santos, Max Giesinger und Rapper MoTrip.

"Ich habe mich ja schon vor ein paar Jahren in 'Sing meinen Song' verliebt, und scheinbar hat es von beiden Seiten gefunkt. Ich bin sehr happy, dass ich diese mega Musikshow wieder hosten darf", freute sich Michael Patrick Kelly Ende letzten Jahres aufrichtig. Auch in der aktuellen siebten Staffel der beliebten VOX-Show "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" fungiert der Sänger als Gastgeber. Neben Kelly, der zum dritten Mal dabei ist, werden diesmal Max Giesinger, Singer-Songwriterin LEA, Rapper MoTrip, Chartstürmer Nico Santos, Selig-Frontmann Jan Plewka und die Niederländerin Ilse DeLange in Südafrika dabei sein und wieder die besten Songs der anderen Teilnehmer auf ihre eigene Art interpretieren.

Und das könnte in dieser Ausgabe besonders kreativ aussehen: So setzt Kelly "Love Goes On" von Ilse DeLange auf seine Weise um, Max Giesinger widmet sich dem MoTrip-Song "So wie du bist" und Selig-Sänger Jan Plewka nimmt sich Nico Santos Superhit "Better" vor. Wie gewohnt steht jede Woche (immer dienstags, 20.15 Uhr, bei VOX) ein anderer Künstler im Mittelpunkt, dessen Stücke von den Kollegen frei gecovert werden dürfen.

Los geht es am 5. Mai mit Popstar Max Giesinger, der sich auf mannigfaltige Interpretationen seiner Charthits freuen kann: So covert MoTrip seinen Song "80 Millionen", Nico Santos "Auf das was noch kommt" und Michael Patrick Kelly "Wenn sie tanzt".

Nachdem zum Abschluss der Solo-Runde im südafrikanischen Paradies am 16. Juni die Lieder Kellys an der Reihe sind, ist "Sing meinen Song" jedoch noch lange nicht vorbei. Es folgen die beliebte Duett-Folge (23.6.) sowie drei Special-Episoden, die sich den größten Überraschungen (30.6.), den besten Duetten (7.7.) und den lustigsten Momente (14.7.) aus sieben Staffeln widmen.

Im Anschluss an jede Folge zeigt VOX zudem ab 22.10 Uhr die Doku-Reihe "Die Story", in der sich Moderatorin Annie Hoffmann mit Leben und Karriere der teilnehmenden Stars auseinandersetzt. Begleitet wird die preisgekrönte Musik-Event-Reihe, die seit Jahren zu den beliebtesten und erfolgreichsten VOX-Shows, zudem von der Veröffentlichung der Compilation "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert Vol. 7", die am 22. Mai erscheint.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH