Temptation Island

Von teleschau

RTL hat seine elf "Temptation Island"-Kandidatinnen vorgestellt, die vergebenen Männern den Kopf verdrehen sollen. Dabei gibt es unter anderem ein Wiedersehen mit einer ehemaligen "Catch the Millionaire"-Veteranin.

Jetzt wird's heiß auf RTL: Ab Mittwoch, 6. März, wollen vier Paare in der neuen Datingshow "Temptation Island – Versuchung im Paradies" ihre Liebe auf die Probe stellen. Es wird die wohl härteste Herausforderung ihres bisherigen Pärchendaseins werden, denn die Frauen und Männer werden voneinander getrennt in unterschiedlichen Villen unterbegracht. Jeweils elf weibliche und männliche Singles buhlen dann in den entsprechenden Resorts um die Gunst der eigentlich glücklich Vergebenen – wer wohl zuerst schwach wird? Nun hat der Kölner Privatsender die elf Damen vorgestellt, die das Männerquartett ordentlich ins Schwitzen bringen sollen.

Unter anderem gäbe es da die 30-jährige Mainzerin Anastasiya. Die Brünette hat bereits als Model und Playmate von sich reden gemacht und ging im Jahr 2013 als Siegerin der ProSieben-Show "Catch the Millionaire" hervor – mit unkonventionellen Reality-Dating-Shows hat sie also Erfahrung. Die Münchnerin Giulie (21) ist hingegen eine kleine Instagram-Berühmtheit – 68.000 Follower stehen bislang zu Buche. Auch die Salsa-Tänzerin Nicole (23) aus Bremerhaven oder die modelnde Studentin Maria aus Dornbirn in Österreich gedenken die Treue der Männerriege bis aufs Äußerste zu testen.

Als Gastgeberin des achtteiligen, moralisch durchaus fragwürdigen TV-Experiments von RTL und TVNOW fungiert Angela Finger-Erben, kurz bevor sie sich im Juni in den Mutterschutz verabschiedet.

Quelle: teleschau – der Mediendienst