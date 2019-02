Das ging nach hinten los: Disney hat am Sonntagabend parallel zur "Grammy"-Verleihung den neuen Trailer zur anstehenden "Aladdin"-Realverfilmung präsentiert – und dafür viel Spott in den sozialen Medien kassiert. Der Grund des Ganzen: Zum ersten Mal konnten die Zuschauer einen Blick auf Will Smiths Version von Dschinni erhaschen.

Nachdem sich die Online-Community erst kürzlich über den fehlenden Blauton des Flaschengeists beschwerte, hagelt es nun Kritik ob der intensiv blauen Darstellung der Figur. Sarkastische Tweets wie "Sind wir uns sicher, dass das Will Smith als Genie von 'Aladdin' und nicht von 'Avatar' ist?" waren die Folge. Ein User twitterte: "Dschinni sollte wie Dschinni aussehen! Nicht wie Will Smith als Blaubeere!"

The genie should have looked like THE GENIE!!!! Not Will Smith as a blueberry!!! pic.twitter.com/mMMDW5in7z