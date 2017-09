"Wir lieben Fernsehen!"

Gottschalk und "Wetten, dass ..?" zurück im ZDF?

Von Rupert Sommer

Show in der Show: Für den Abschluss des vierteiligen TV-Rückblicks auf die Höhepunkte im Farbfernsehen darf Thomas Gottschalk am Samstagabend noch einmal an seine "Wetten, dass ..?"-Erfolge erinnern.

Zuletzt hatte sich Jan Böhmermann mehr schlecht als richtig lustig an einer Wiederbelebung von "Wetten, dass ..?" im Rahmen seiner ZDFneo-Sendung "Neo Magazin Royale" bemüht. Allerdings sollte man an solche Aufgaben doch vielleicht besser gleich den Meister ranlassen – Thomas Gottschalk.

Denn es stimmt: Der zuletzt mit vielen mehr oder weniger halbseidenen Fernsehengagements nicht wirklich glücklich gewordene ehemalige Show-Titan kehrt für die Abschluss-Show der vierteiligen ZDF-Sommersause "Wir lieben Fernsehen!", mit der die Moderatoren Johannes B. Kerner und Steven Gätjen selbstreferentiell auf die "größten TV-Momente" zurückblicken, zu seinem Klassiker zurück.

Zur besten Samstagabend-Sendezeit spielt die Show in der Show unter anderem noch einmal witzige "Wetten, dass ..?"-Momente nach. Gäste bei Kerner und Gätjen sind diesmal unter anderem Carmen Nebel, Lothar Matthäus, Paul Breitner, Marietta Slomka – und eben Thomas Gottschalk.

