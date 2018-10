| ProSieben

In der neuen Show "Win your Song" lässt Joko Winterscheidt bei ProSieben bekannte Musiker gegeneinander antreten. Die Bedingungen, unter denen sie ihre Songs performen müssen, sind alles andere als alltäglich. Die Show ist ein Mix aus Spielshow und Musiksendung.

Die Teilnehmer-Liste kann sich sehen lassen. Judith Holofernes (Wir sind Helden) gegen Mark Forster, Vanessa Mai gegen Bosse, DJ Bobo gegen Wincent Weiss und Maite Kelly gegen Max Giesinger – das sind die Duelle der zunächst vier Folgen. Doch was erwartet die Musik-Stars?

Das sind die Regeln: In mehreren Spielrunden gilt es, Instrumente zu erspielen: Gitarren, Klavier etc. Verliert der Musiker die Runde, wird die Studioband jedoch mit einem entsprechenden alternativen "Win your Song"-Instrument ausgestattet, z.B. einem Kinder-Drumset statt eines Schlagzeugs oder einer dreisaitig-verstimmten Gitarre. Im Finale müssen die beiden duellierenden Sänger nacheinander mit der Band und ihren erspielten Instrumenten performen. Welche Zusammenstellung überzeugt das Studiopublikum? Wem überreicht Joko Winterscheidt die goldene Stimmgabel in Silber?

Den Anfang machen am 15. November Judith Holofernes und Mark Forster. "Mark und ich kennen uns schon ein bisschen und Mark kann alles spielen und alles singen, was man ihm gibt", sagt die Sängerin. Doch auch ihr Gegner gibt die Favoritenrolle lieber weiter. "Ich merke gerade, dass es ein Riesenfehler war, in die Show zu kommen und gegen Judith anzutreten. Judith ist mega schlau und hat teilweise Bücher gelesen", so Forster, der aktuell bei ProSieben in seiner Funktion als Juror bei "The Voice of Germany" zu sehen ist.

Das Konzept der Show wurde als Mini-Ausgabe erstmals in "Die beste Show der Welt" präsentiert, in der Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf neue Show-Ideen ausprobieren, über die das Publikum abstimmt. Arbeitstitel war zunächst "Earn your Song". Der späte Sendetermin um 23 Uhr scheint aber anzudeuten, das die Erwartungshaltung von ProSieben an die neue Show zunächst etwas zurückhaltend ist.