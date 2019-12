BR-Sendung

Von Rupert Sommer

Im Salzburger Land erklang 1818 zum ersten Mal "Stille Nacht": Auch daran erinnert die mittlerweile sechste Ausgabe der musikalischen Weihnachtssendung im BR.

Es begab sich 1818 in der kleinen Ortschaft Oberndorf im Salzburger Land, als dort erstmalig der weltweit berühmteste Weihnachtsklassiker aus der Feder des Hilfspriesters Joseph Mohr erklang. Nun ist die majestätische Bergkulisse rund um Flachau auch wirklich postkartenkitschig tief verschneit und somit erneut der perfekte Schauplatz für die alljährliche BR-Sendung "Zauberhafte Weihnacht im Land von 'Stille Nacht", die der Sender bereits zum sechsten Mal überträgt. Moderatorin Sonja Weissensteiner und ihr Kollege Gerry Friedle, besser bekannt als Stimmungskanone DJ Ötzi, haben dafür zahlreiche Musikgäste eingeladen, darunter Maite Kelly, Semino Rossi, Johnny Logan, Albert Hammond, die Edlseer und der Tölzer Knabenchor.

Gemeinsam wollen sie ihr Publikum diesmal nicht nur mit vertrauten Klängen durch den Abend schunkeln. Weissensteiner und Friedle interessieren sich für die jeweils dann doch ganz spezifischen Festtagsbräuche und Lieder in Ländern wie Italien, England und Polen. Ganz privat wird's allerdings, wenn sich die ehemaligen Ski-Asse Rosi Mittermeier und Christian Neureuther ihre Küchenschürzen umbinden. Sie geben im Gespräch, bei dem dann auch der fränkische Starkoch Alexander Herrmann zu Wort kommt, Einblicke in ihre Festküche. So erfährt man mit einem Tag Vorlauf, was in fremden Öfen brutzelt und schmort.

Quelle: teleschau – der Mediendienst