| TV- und Streaming-Tipps zum Fest

Für die Zeit rund um die Feiertage hat prisma für Sie die TV- und Streaming-Landschaft gesichtet – und vier Highlights gefunden.

Stenzels Bescherung Mit Herbert Knaup in einer Paraderolle wird es richtig warm ums Herz. Volkmar Stenzel (Knaup) ist ein Filialleiter wie er im Buche steht, korrekt und immer für die Kunden da. Aber Typen wie der 57-Jährige werden in der globalen Finanzwelt ebenso wenig gebraucht wie Zweigstellen auf dem platten Land. Als ihm der chinesische Konzern, der seine Bank geschluckt hat, den Karrieristen Tutz (Constantin von Jascheroff) zur Abwicklung seiner Filiale schickt, geschieht nach anfänglichem Schock das Weihnachtswunder. Stenzel begehrt gegen die Ungerechtigkeit auf, wird zum "Robin Hood" und zeigt das, was seine Frau Barbara (Johanna Gastdorf) schon lange von ihm fordert: Mut! Eine augenzwinkernde Parabel mit feinem Humor. Montag, 23.12., 20.15 – 21.45 Uhr, Das Erste

Das Traumschiff: Antigua Am zweiten Weihnachtstag steuert "Das Traumschiff" Antigua an. Die erste Folge mit Florian Silbereisen als neuem Kapitän Max Parger läutet eine kleine Zeitenwende ein: "Ich möchte Stars und Gäste verschiedener Generationen auf dem Traumschiff zusammenbringen", verrät Silbereisen. Mit auf der Reise sind neben der bekannten Crew (unter anderen Barbara Wussow, Harald Schmidt) auch Gäste, die man sonst nicht in solchen Rollen sieht, wie Sarah Lombardi und Joko Winterscheidt. Für eine kurzweilige Reise sorgen jede Menge Humor, Liebe und Dramatik sowie ein Kapitän, der seine neue Rolle schon verinnerlicht hat: "Der Kapitän ist für mich eine Herzensangelegenheit! Das Traumschiff ist Kult und hat einen Kapitän verdient, der diese Rolle nicht einfach nur spielt, sondern auch ein Stück weit lebt", so Silbereisen. Donnerstag, 26.12., 20.15 – 21.45 Uhr, ZDF

The Aeronauts Ein Abenteuerfilm voller Poesie und Dramatik, der auf wahren Begebenheiten beruht. Wir schreiben das Jahr 1862: Die waghalsige Ballonpilotin Amelia Wren (Felicity Jones) und der ehrgeizige Meteorologe James Glaisher (Eddie Redmayne) arbeiten zusammen, um das Wissen über das Wetter zu erweitern. Ihr Ziel: eine Heißluftballonexpedition, in der sie höher fliegen wollen als jeder andere Mensch zuvor. Gemeinsam brechen die beiden gesellschaftlichen Außenseiter Rekorde, machen unfassbare Entdeckungen und reisen an den Rand der Zivilisation. Doch ihr Aufstieg in ungeahnte Höhen wird schnell zum dramatischen Überlebenskampf ... Spielfilm (2019), 101 Minuten, ab 20.12. auf Amazon Prime

The Witcher Pünktlich zum Weihnachtsfest zeigt Netflix sein neues Winterserien-Highlight "The Witcher" nach der Hexer-Saga und gleichnamigen Videospielreihe des polnischen Autors Andrzej Sapkowski. "The Witcher" erzählt eine epische Geschichte von Schicksal und Familie. Der einsame Monsterjäger Geralt von Riva (Henry Cavill) versucht, seinen Platz in einer Welt zu finden, in der Menschen oft grausamer sind als die wilden Kreaturen, die er selbst jagt. Als ihn das Schicksal zu einer mächtigen Zauberin und einer jungen Prinzessin mit einem dunklen Geheimnis führt, müssen die drei schnell lernen, wie sie zusammen auf dem immer unberechenbarer werdenden Kontinent überleben können. Neben Cavill überzeugen Anna Shaffer als Triss Merigold, Freya Allan als Ciri und Anya Chalotra als Yennefer auf ganzer Linie. Serie (2019), Staffel 1, 8 Folgen, ab 20.12. auf Netflix