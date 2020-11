jerks.: Neue Doppelfolge an Weihnachten 2020, Staffel 4 startet später

Was für ein schönes Weihnachtsgeschenk für Fans der Comedy-Serie "jerks.": Noch in diesem Jahr gibt es eine neue Doppelfolge. Bis zum regulären Staffelstart dauert es allerdings noch etwas.

Ab dem 23. Dezember 2020 zeigt der kostenpflichtige Streaming-Anbieter Joyn PLUS+ mit einer Doppelfolge den Auftakt der neuen Staffel mit Christian Ulmen, Fahri Yardim und Co. – ein halbes Jahr später wird die Staffel dann komplett ausgestrahlt. Nach der Premiere auf Joyn im Sommer 2021 präsentiert ProSieben die vierte Staffel "jerks." im Free-TV.

Wer auf besinnliche Weihnachten mit den Jerks hofft, ist selber schuld. Die Doppelfolge setzt dort an, wo die letzte Staffel endete: Was ist nach dem Partnertausch zwischen den vier Freunden passiert? Pheline und Fahri bekommen ein Baby! Das wirft elementare Fragen auf: Wird der Sex nach der Geburt jemals wieder wie zuvor? Und ist Fahri wirklich der Vater?

Christian Ulmen und Fahri Yardim spielen in der Serie peinliche Versionen ihrer selbst. Mit dabei sind zudem Pheline Roggan und Emily Cox, die die Freundinnen der beiden spielen. Ulmens Ehefrau Collien Ulmen-Fernandes verkörpert in der Serie seine Ex-Frau. Auch namhafte Gaststars wie Nora Tschirner, Jasmin Wagner oder Andreas Bourani haben in den ersten drei Staffeln bereits mitgespielt.

Quelle: areh