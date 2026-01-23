Home News Star-News

Gil Ofarims privates Zuhause, ein peinicher Vorfall und Fanerlebnisse

Private Einblicke

Gil Ofarim: sein Zuhause, skurrille Fanerlebnisse und ein peinicher Vorfall

23.01.2026, 14.10 Uhr
von Annika Schmidt
Gil Ofarim privat: Wie und wo wohnt der "Dschungelcamp"-Teilnehmer? Was waren seine skurrilsten Fanerlebnisse? Der Musiker gibt einen spannenden Einblick in sein Privatleben.
"Dschungelcamp"-Teilnehmer Gil Ofarim gibt einen spannenden Einblick in sein Privatleben.
"Dschungelcamp"-Teilnehmer Gil Ofarim gibt einen spannenden Einblick in sein Privatleben.   Fotoquelle: face to face/ImageCollect

"Let's Dance"-Gewinner, der Skandal um die Davidstern-Kette und Ex-Teenie-Star: Gil Ofarim kann auf ein bewegendes Leben zurückblicken. Doch wie tickt der "Dschungelcamp"-Teilnehmer privat? Was waren unvergessliche Fanerlebnisse und wie wohnt der 42-Jährige? Wir werfen einen Blick auf das Privatleben des Musikers. 

Diskriminierung in der Schulzeit

Musik spielte im Haus von Gil Ofarim eine große Rolle. Sein Vater, Abi Ofarim, feierte als Sänger international Erfolge und erhielt im Laufe seiner Karriere 59 "Goldene Schallplatten". Gil machte ebenfalls früh Musik, feierte aber Ende der 90er Jahre mit einer Foto-Lovestory in der Jugendzeitschrift "Bravo" seinen Durchbruch. Daraus entwickelte sich seine Musikkarriere und er wurde zum Teenie-Idol. Vor dieser Karriere wollte der "Dschungelcamper" Tennisprofi werden. In seiner Geburtsstadt München besuchte Gil Ofarim einen jüdischen Kindergarten und wechselte nach einer jüdischen Grundschule auf ein städtisches Gymnasium. Dort war es nicht einfach für den 42-Jährigen. "Als ich dann auf das Gymnasium kam und wir über unser Leben und unsere Religion sprachen, hörte ich sehr viele Witze über Juden", berichtete Gil Ofarim der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildung. Es soll häufig zu Diskriminierungen gekommen sein. 

Verrückte Fanbegegnungen und ein peinlicher Vorfall

In Jakarta kam es zu einem verrückten Fanerlebnis. Damals seien Mädchen, trotz Security vor der Tür, morgens ins Bett von Gil gehüpft und hätten beim Hinausgehen Schuhe mitgenommen. Zudem machte der Musiker des Öfteren die Erfahrung, dass bei Selfies sein Hintern betastet wird. "Als ich noch etwas jünger war, zu Teenie-Zeiten, gab es Belagerungen von 50 bis 100 jungen Damen, die sich vor meiner Haustür tummelten, und da kamen dann weder Fußgänger noch der Fahrradfahrer vorbei", verriet der Musiker gegenüber Hochheim Immobilien. Zu einer peinlichen Situation kam es während eines Drehs im Schwimmbad. Da trug der Teenie-Schwarm eine weiße Badehose, die unfreiwillig viel zu viel zeigte. Damals war ihm die Angelegenheit peinlich, doch heute könne er darüber lachen. 

Derzeit beliebt:
>>Lola Weippert postet Video aus Flugzeug-Toilette – Fans trauen ihren Augen nicht
>>Dschungel-Auftakt: Darf Simone Ballack ihre Emilio-Kette mitnehmen?
>>Neue Prüfungen, neue Regeln: RTL krempelt 2026 das "Dschungelcamp" um
>>Dschungelcamp-Debatte um Gil Ofarim: Jetzt äußert sich Bruder Tal Ofarim

Die Folgen des Skandals

Nachdem Gil Ofarim vor Gericht seine Schuld eingeräumt hatte, fiel er in ein tiefes Loch. Acht Monate soll er danach in einer psychiatrischen Tagesklinik verbracht haben. "Ich habe nicht mehr geschlafen", berichtete Ofarim und erklärte im RTL-Interview: "Ich hatte Panikattacken. Also habe ich getrunken, jeden Tag". Die Angelegenheit hätte ihn krank gemacht. Nun will der 42-Jährige mit der "Dschungelcamp"-Teilnahme ein neues Kapitel aufschlagen. 

Gil Ofarim und die Frauen

Gil Ofarim war von 2014 bis 2018 mit dem Model Verena Brock verheiratet. 2015 kam Sohn Leonard Dean Ofarim zur Welt, zwei Jahre später folgte Tochter Anouk Marie Ofarim. Die 38-Jährige machte dem Ex-Teenie-Star Vorwürfe, mehrfach untreu gewesen zu sein. Zudem kamen Gerüchte auf, Gil Ofarim hätte eine Affäre mit seiner "Let's Dance"-Tanzpartnerin Ekaterina Leonova gehabt. Die beiden dementierten dies allerdings. Es folgte die Scheidung inklusive Rosenkrieg in den Medien. 2025 heiratete der Musiker ein zweites Mal. Im August gab er seiner Freundin Patricia im baden-württembergischen Ludwigsburg das Ja-Wort. 

So sieht es bei Gil Ofarim zu Hause aus

Mit seiner Ex-Frau Verena und den Kindern wohnte Gil Ofarim in München. Im Wohnzimmer ihrer Wohnung stand eine riesige, „L“-förmige Couch. Die Wände waren mit Farben bemalt. Verschiedene Kulturen haben den Einrichtungsstil geprägt. "Wir haben viele orientalische und indische Muster und Kissen, Elefanten, Masken, Buddhas und Kunstwerke", gab Ofarim einen privaten Einblick. Doch der Skandal kostete dem "Dschungelcamper" nicht nur seinen guten Ruf. Es wurde Schmerzensgeld für den Hotelangestellten fällig, sowie 10 000 Euro für gemeinnützige Einrichtungen. Es soll danach schwierig geworden sein, die Münchner Mietpreise zu bezahlen. 

Mit seiner zweiten Ehefrau ist Gil Ofarim in eine schwäbische Kleinstadt gezogen. Dort bewohnt das Paar eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Seine Kinder soll er, aufgrund der größeren Entfernung, seltener sehen. "Ich will einfach wieder auftreten dürfen, damit ich mir eine Wohnung in München bei meinen Kindern leisten kann", sagte er in einem Interview mit dem "Stern". Sollte er beim "Dschungelcamp" als Sieger hervorgehen, sollte er sich diesen Wunsch, bei seiner Rekord-Gage, erfüllen können. 

 

Relevante Themen dieses Artikels
Let's Dance Dschungelcamp

Das könnte dich auch interessieren

Neues Album "Back For Good": Wer ist Dick Brave eigentlich?
Rock"n"Roll-Comeback
Dick Brave
Michelle schließt Schlager-Comeback endgültig aus: So geht es für sie weiter
Kein Zurück mehr
Schlagerstar Michelle sitzt auf einem Stuhl.
Frühe Gewalt & Schlaganfall: Das harte Leben von Michelle
Schlagerstar hört auf
Michelle lächelt in die Kamera.
Markus Söder vergibt begehrten Ehrenpreis: Ein Abend voller Stars
"Bayerischer Filmpreis 2025"
Bayerischer Filmpreis 2025
„Ich erfuhr es erst mit 15“: Roland Kaiser über lang gehütetes Geheimnis
Aufgewachsen bei Pflegeeltern
Roland Kaiser mit ernstem Blick.
Dschungelcamp 2026: Gil Ofarim wird kritisiert – das sagt sein Bruder
Nach Skandal
Gil Ofarim steht vor einer grünen Fotowand.
"Ich musste schon früh im Leben viel Disziplin zeigen": "Nord bei Nordwest"-Star Marleen Lohse im Interview
Multitalent Marleen
Marleen Lohse im Interview
Sarah Engels meldet sich nach Hassnachrichten völlig aufgelöst: "Das macht mich so wütend"
Social-Media-Kritik
Sarah Engels
Eurovision Song Contest: Diese Künstler wollen Deutschland in Wien vertreten
Wer setzt sich durch?
Die Musiker Abor & Tynna auf der ESC-Bühne 2025.
Elf Jahre alter Rekord von Helene Fischer: Dieser Star hat ihn gebrochen
"Atemlos" abgelöst
Maite Kelly auf der Bühne.
Für Mega-Summe: Kult-Villa aus "Prinz von Bel-Air" wird verkauft
Luxus-Immobilie
Will Smith
Enthüllungen im Oberpfälzer Wald: Geheimnis um Anja Grimm
"Schweigend steht der Wald"
Schweigend steht der Wald
Plötzlich Großeltern
"Anna und ihr Untermieter: Volles Haus"
"Anna und ihr Untermieter: Volles Haus"
Zum 25-Jahre-Jubiläum verabschiedet sich ein Serien-Urgestein
Doppelfolge "SOKO Leipzig – Was bleibt"
"SOKO Leipzig - Was bleibt" (1)
Ein alter Bekannter kehrt zurück
"SOKO Wien – Vergeltung"
SOKO Wien - Vergeltung
Eine tote Braut im Maisfeld
Dorfkrimi – Die tote Braut
"Dorfkrimi - Die tote Braut"
"Dschungelkönig" – und dann? So erging es den Siegern von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"
Dschungelkönige damals und heute
Costa Cordalis
Keanu Reeves als scheiternder Schutzengel: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Neuerscheinungen
"Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel"
Mattel lässt im ersten Trailer zu "Masters of the Universe" die Action-Puppen tanzen – er ist "He-Man"
He-Man-Film
Masters of the Universe
"Verantwortungslos!" Nach TV-Beitrag über deutsche Schule, redet sich ZDF-Star-Gast in Rage
Bildungsreform
"Volle Kanne"
Das sind die Oscar-Nominerungen 2026: Deutschland geht leer aus
Oscars 2026 Nominierungen
Oscar
Ist das die Geschichte hinter Shakespeares "Hamlet"? Das sind die Kino-Highlights der Woche
Kinoneustarts
Hamnet
Dr. Bob traut nur einem Dschungelcamper den Sieg zu: "Oh mein Gott, der könnte das gewinnen"
Dschungelprognosen
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!
Wo der "Bergdoktor" abschaltet: So wohnt Hans Sigl privat
Wie lebt er?
Hans Sigl lächelt.
Gottschalk mit Kritik gegen Kaulitz-Brüder als neue "Wetten, dass..."-Moderatoren: "ist bitter"
Kaulitz-Zwillinge übernehmen
Wetten, dass ..?
Haftbefehl-Doku und scharf kritisierte Israel-Korrespondentin sind für den Grimme-Preis nominiert
Grimme-Nominierungen
Sophie von der Tann
Ist "Star Trek" zu "woke"? Whoopi Goldberg kontert Kritik von Elon Musk und Trump-Vizestabschef
"Starfleet Academy" Debatte
Whoopi Goldberg
Abschied unter Tränen: So erlebte Marisa Burger letzten „Rosenheim-Cops“-Dreh
Kultfigur verabschiedet sich
Marisa Burger in ihrer Rolle Miriam Stockl lächelt in die Kamera.
"Wetten, dass..?": Frank Elstner äußert sich zum neuen Moderationsduo Bill und Tom Kaulitz
Moderatorenwechsel
Frank Elstner
Schönebergers pikante Frage an Beatrice Egli: "Wie läuft's mit Florian?"
Im Podcast
Barbara Schöneberger