Heinz Hoenig meldet sich in ergreifendem Video aus dem Krankenhaus

"Hallo Fans, liebe Kollegen, ich möchte mich gerade aufrichtig bei euch bedanken, weil ihr mir so geholfen habt", spricht Hoenig in die Handy-Kamera. "Ich bin zwar noch im Krankenhaus, es wird alles repariert, ich hab eine gute Frau, die sorgt sich, ich habe immer noch zwei kleine Kinder, und zu denen will ich auch wieder."



Auf und ab über 13 Wochen

Heinz Hoenig befindet sich infolge einer bakteriellen Infektion seit April im Krankenhaus; eine Operation an der Speiseröhre hat er bereits überstanden. "Heute geht es dem Heinz den Umständen entsprechend gut, wobei gut immer Auslegungssache ist. Das Schwierige allgemein ist in den letzten 13 Wochen dieses Auf und Ab. Es ist halt eine Achterbahnfahrt", erklärte zuletzt Ehefrau Annika im RTL-Magazin "Stern TV am Sonntag". Zuvor hatte es in einem Einspieler geheißen, dass sich Heinz Hoenigs Zustand "plötzlich verschlechtert" habe.