Neu bei Netflix: Die Streaming-Highlights im Dezember 2024

Nasskalte Winterabende bieten stets die perfekte Gelegenheit, um gemütliche Stunden auf dem heimischen Sofa zu verbringen und vor der Mattscheibe Filme und Serien zu schauen. Dafür bietet der größte Streamingdienst Netflix im Dezember reichlich frischen Content. Wir haben die interessantesten Neuveröffentlichungen herausgesucht.

Black Doves Am 5. Dezember 2024 veröffentlicht Netflix die britische Spionage-Serie „Black Doves“. Bemerkenswert ist dabei die Tatsache, dass der Streamingdienst schon vor der Premiere eine zweite Staffel in Auftrag gegeben hat. Mit Keira Knightley („Fluch der Karibik“) und Ben Whishaw („Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders“) ist „Black Doves“ hochkarätig besetzt. Im Mittelpunkt der Handlung steht die von Keira Knightley verkörperte Helen, die als Ehefrau, Mutter und Spionin eine Dreifachbelastung der besonderen Sorte stemmen muss. Drehbuch und Idee stammen vom Joe Barton („The Lazarus Project“).

Hundert Jahre Einsamkeit Ab dem 11. Dezember startet die Serie „Hundert Jahre Einsamkeit“ mit den ersten acht von insgesamt 16 Episoden. Die kolumbianische Produktion basiert auf dem gleichnamigen Roman des Schriftstellers Gabriel García Márquez. In dem 1967 erschienenen modernen Klassiker der spanischsprachigen Literatur schildert der Nobelpreisträger die Erlebnisse der Familie Buendía über sieben Generationen, geht aber auch auf ökonomische, politische und soziale Entwicklungen ein. Dabei wird es spannend zu beobachten sein, wie die Regisseure Alex García López und Laura Mora das facettenreiche Werk sowie insbesondere den durch Gabriel García Márquez populär gewordenen magischen Realismus auf den Bildschirm bringen.

Carry-On Für Spannung dürfte ab dem 13. Dezember „Carry-On“ sorgen. In dem von Jaume Collet-Serra („Black Adam“) inszenierten Thriller erpresst ein geheimnisvoller Reisender (Jason Bateman) den Kontrolleur Ethan Kopek – gespielt von dem aus „Kingsman: The Secret Service“ bekannten Schauspieler Taron Egerton. Dieser soll ein Paket durch die Sicherheitskontrolle des Flughafens schleusen. Am Drehbuch beteiligt ist Michael Green, der für seine Arbeit an „Logan – The Wolverine“ eine Oscarnominierung erhielt.

Top Gun: Maverick Ab dem 22. Dezember ist auf Netflix mit „Top Gun: Maverick“ einer der erfolgreichsten Filme der letzten Jahre zu sehen. Die Mischung aus handwerklich überzeugendem Kampffliegerspektakel und PR-Show für die US Navy, mit deren maßgeblicher Unterstützung das Werk entstand, erlöste an den Kinokassen weltweit rund 1,5 Milliarden US-Dollar. Wie beim 1986 erschienenen Vorgänger „Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel“ ist Tom Cruise in der Hauptrolle als Pete „Maverick“ Mitchell zu sehen. Regie führte Joseph Kosinski („Tron: Legacy“).

Squid Game (2. Staffel) Am zweiten Weihnachtsfeiertag geht eine der erfolgreichsten Netflix-Produktionen überhaupt weiter. An diesem Tag erscheint nämlich die zweite Staffel der südkoreanischen Drama-Serie „Squid Game“. Im Mittelpunkt dürften wieder Spiele stehen, bei denen die Verlierer mit ihrem Leben bezahlen. Nur dem Sieger winkt ein gigantischer Geldgewinn. Mit dabei ist auf jeden Fall wieder der – erneut von Lee Jung-jae („Star-Wars: The Acolyte“) verkörperte – Seong Gi-hun, der auf Rache aus ist. Verantwortlich für die Fortsetzung des viel diskutierten Formats ist Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk, der außerdem bereits an einer finalen Staffel arbeitet. Eine US-Version des Formats – inszeniert von Star-Regisseur David Fincher – soll es ebenfalls bald geben.