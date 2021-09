Bachelorette 2021: Ist Maxime Herbord mit dem Gewinner zusammen?

Rosen für Max und Raphael, nette Worte zum Abschied für Zico: Nach den Dreamdates schickte "Bachelorette" Maxime den Kölner nach Hause ( bzw. direkt weiter zu "Bachelor in Paradise" ) und entschied sich für ein Finale mit dem Bayer und dem Österreicher. Doch die ganz großen Begeisterungsstürme lösten die Finalisten bei ihr nicht aus. Maxime hatte im Laufe der Staffel ihre Augen auf Leon und Julian geworfen, beide gingen jedoch freiwillig. Für die "Bachelorette" ein Schock, den sie erst einmal verdauen musste ...

"Ich hatte es mir anders vorgestellt", gab Maxime in der vorletzten Folge der Staffel offen zu. Sie hatte gehofft, sich auf den ersten oder zweiten Blick zu verlieben. Das war nicht der Fall. "Das macht mich traurig", so Maxime. Dennoch will sie der Liebe noch eine Chance geben. Manchmal dauert es halt einfach etwas länger, bis sich Gefühle entwickeln.