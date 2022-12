Darts-WM 2022/23 im TV: Spielplan, Sendetermine und wer überträgt

Im Dezember bricht in Deutschland schon fast traditionell das Darts-Fieber aus. In London spielen die besten Dartsspieler der Welt um den WM-Titel. Auch hierzulande hat sich die Darts-WM als Fernseh-Event etabliert. Und so gibt es auch 2022/23 wieder fast täglich Darts von mittags bis abends.

Sport1 überträgt alle Spiele live im Free-TV. Auch Streaming-Anbieter DAZN hat die Darts-WM im Programm – mit Kult-Kommentator Elmar Paulke. Im Folgenden finden Sie alle Infos zur Darts-WM und zu den Live-Übertragungen.

Wann findet die Darts-WM 2022/23 statt? Die vom Darts-Weltverband PDC ausgerichtete WM geht vom 15. Dezember 2022 bis 3. Januar 2023. Das Finale fällt diesmal auf einen Dienstag.

Zu welchen Uhrzeiten wird bei der Darts-WM gespielt? Los geht es am Donnerstag, 15. Dezember, mit der Abendsession um 20.00 Uhr (u.a. mit dem ersten Auftritt des amtierenden Weltmeisters Peter Wright). Danach gibt es in der Regel jeweils eine Nachmittagsession ab 13.30 Uhr und eine Abendsession ab 20.00 Uhr bzw. in der Endphase des Turniers ab 20.30 Uhr. Ein paar Ausnahmen gibt es: Am ersten Wochenende wird am Samstag und Sonntag (17. und 18. Dezember) bereits ab 12 Uhr gespielt, an diesen Tagen beginnt die Abendsession erst um 21 Uhr deutscher Zeit. Am ersten Dienstag des Turniers gibt es nur eine Abendsession. Ab den Halbfinals gibt es keine Nachmittagssession mehr.

Wann ist Pause bei der Darts-WM? Über die Weihnachtsfeiertage und an Silvester wird im Ally Pally nicht gespielt: Vom 24. bis 26. Dezember und am 31. Dezember sind die Ruhetage.

Läuft die Darts-WM im Free-TV? Ja. Als einziger Fernsehsender hat Sport1 die Darts-WM im Programm. Der Sportsender präsentiert die Darts-WM in einem neuen Rekordumfang von 135 Livestunden und zeigt alle Sessions des Turniers mit zahlreichen Countdown- und Analyse-Sendungen im Free-TV. Darüber hinaus gibt es auch an den spielfreien Tagen und nach Turnierende auf SPORT1 ausführliche Highlight-Zusammenfassungen zu sehen, damit stehen insgesamt 21 Tage Darts am Stück auf dem Programm.

Wo läuft die Darts-WM im Livestream? Streaming-Anbieter DAZN hat ebenfalls alle Spiele der Darts-WM live und auf Abruf im Angebot.

Wann spielen die deutschen Teilnehmer? Gabriel Clemens, Martin Schindler und Florian Hempel haben sich für die Darts-WM 2023 qualifiziert. Hempel bekommt es in der ersten Runde am Freitag, 16. Dezember, in der Abendsession mit Keegan Brown zu tun. Gabriel Clemens greift als gesetzter Spieler (Nr. 25 in der Netzliste) erst in der zweiten Runde ein. Er trifft am Mittwoch, 21. Dezember in der Abendsession entweder auf die 18-jährige Frauen-Weltmeisterin Beau Greaves oder den Iren William O'Connor. Für den ebenfalls gesetzten Schindler (nr. 29 in der Setzliste) geht es am Freitag, 23. Dezember, abends gegen den Sieger der Partie von Martin Lukeman und Nobuhiro Yamamoto. Den kompletten Spielplan finden Sie weiter unten.

Wer kommentiert bei Sport1? Bei Sport1 sind Kommentator Basti Schwele und Experte Robert Marijanovic am Mikrofon im Einsatz. Moderatorin Jana Wosnitza liefert Eindrücke und Stimmen direkt aus dem Ally Pally.

Wer kommentiert bei DAZN? Deutschlands berühmtester Darts-Kommentator Elmar Paulke kommentiert seit der WM 2019 nicht mehr für Sport1, sondern für DAZN. Er hält dem Streaming-Anbieter auch bei der Darts-WM 2023 die Treue. Begleitet wird er von wechselnden Experten.

Darts-WM 2022/23: der Spielplan im Überblick: Donnerstag, 15. Dezember, ab 20 Uhr Mickey Mansell - Ben Robb (R1)

Keane Barry - Grant Sampson (R1)

Jermaine Wattimena - Nathan Rafferty (R1)

Peter Wright (2) - Mansell/Robb (R2) Freitag, 16. Dezember, ab 13.30 Uhr Alan Soutar - Mal Cuming (R1)

Boris Krcmar - Toru Suzuki (R1)

Adrian Lewis - Daniel Larsson (R1)

Kim Huybrechts (31) - Barry/Sampson (R2) Freitag, 16. Dezember, ab 20 Uhr Rowby-John Rodriguez - Lourence Ilagan (R1)

William O'Connor - Beau Greaves (R1)

Keegan Brown - Florian Hempel (R1)

(R1) Michael Smith (4) - Wattimena/Rafferty (R2) Samstag, 17. Dezember, ab 12 Uhr Martin Lukeman - Nobuhiro Yamamoto (R1)

Simon Whitlock - Christian Perez (R1)

Adam Gawlas - Richie Burnett (R1)

Daryl Gurney (24) - Soutar/Cuming (R2) Samstag, 17. Dezember, ab 21 Uhr Ryan Meikle - Lisa Ashton (R1)

Cameron Menzies - Diogo Portela (R1)

Josh Rock - Jose Justicia (R1)

Dimitri Van den Bergh (15) - Rodriguez/Ilagan (R2) Sonntag, 18. Dezember, ab 12 Uhr Madars Razma - Prakash Jiwa (R1)

Karel Sedlacek - Raymond Smith (R1)

Luke Woodhouse - Vladyslav Omelchenko (R1)

Damon Heta (20) - Lewis/Larsson (R2) Sonntag, 18. Dezember, ab 21 Uhr Mike De Decker - Jeff Smith (R1)

Scott Williams - Ryan Joyce (R1)

Matt Campbell - Danny Baggish (R1)

Nathan Aspinall (10) - Krcmar/Suzuki (R2) Montag, 19. Dezember, ab 13.30 Uhr Andrew Gilding - Robert Owen (R1)

Danny Jansen - Paolo Nebrida (R1)

Niels Zonneveld - Lewy Williams (R1)

Jose de Sousa (17) - Whitlock/Perez (R2) Montag, 19. Dezember, ab 20 Uhr Geert Nentjes - Leonard Gates (R1)

Ritchie Edhouse - David Cameron (R1)

Steve Beaton - Danny van Trijp (R1)

Gerwyn Price (1) - Woodhouse/Omelchenko (R2) Dienstag, 20. Dezember, ab 20 Uhr Jim Williams - Sebastian Bialecki (R1)

Jamie Hughes - Jimmy Hendriks (R1)

Ricky Evans -Fallon Sherrock (R1)

Raymond van Barneveld (32) - Meikle/Ashton (R2) Mittwoch, 21. Dezember, ab 13.30 Uhr John O’Shea - Darius Labanauskas (R1)

Martijn Kleermaker - Xicheng Han (R1)

Callan Rydz (23) - Rock/Justicia (R2)

Dave Chisnall (12) - Gilding/Owen (R2) Mittwoch, 21. Dezember, ab 20 Uhr Mervyn King (27) - Campbell/Baggish (R2)

Gabriel Clemens (25) - O'Connor/Greaves (R2)

- O'Connor/Greaves (R2) Michael van Gerwen (3) - Zonneveld/L Williams (R2)

Stephen Bunting (21) - Nentjes/Gates (R2) Donnerstag, 22. Dezember, ab 13.30 Uhr Krzysztof Ratajski (18) - Jansen/Nebrida (R2)

Ryan Searle (16) - Gawlas/Burnett (R2)

Mensur Suljovic (30) - De Decker/J Smith (R2)

Dirk van Duijvenbode (14) - Sedlacek/R Smith (R2) Donnerstag, 22. Dezember, ab 20 Uhr Gary Anderson (11) - Razma/Jiwa (R2)

James Wade (8) - J Williams/Bialecki (R2)

Luke Humphries (5) - Brown/Hempel (R2)

Vincent van der Voort (28) - Menzies/Portela (R2) Freitag, 23. Dezember, ab 13.30 Uhr Brendan Dolan (26) - Hughes/Hendriks (R2)

Chris Dobey (22) - Kleermaker/Han (R2)

Ross Smith (19) - O’Shea/Labanauskas (R2)

Rob Cross (6) - S Williams/Joyce (R2) Freitag, 23. Dezember, ab 20 Uhr Martin Schindler (29) - Lukeman/Yamamoto (R2)

- Lukeman/Yamamoto (R2) Danny Noppert (9) - Edhouse/Cameron (R2)

Jonny Clayton (7) - Beaton/Van Trijp (R2)

Joe Cullen (13) - Evans/Sherrock (R2) 27. bis 29. Dezember 3. Runde (Paarungen werden nachgereicht) 29. bis 30 Dezember 4. Runde (Paarungen werden nachgereicht) Sonntag, 1. Januar 2023 Viertelfinale Montag, 2. Januar 2023, ab 20.30 Uhr Halbfinale Dienstag, 3. Januar 2023, ab 21 Uhr Finale