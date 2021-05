Die neue Bachelorette Maxime Herbord gab Bachelor einen Korb

Für Fans von Reality-Shows ist diese "Bachelorette" eine alte Bekannte: Maxime Herbord verteilt 2021 in der RTL-Show die Rosen. Sie wünscht sich einen Mann auf Augenhöhe.

Die neue "Bachelorette" war 2018 in der Staffel mit Daniel Völz Kandidatin bei "Der Bachelor". Der Rosenkavalier beeindruckte sie damals offenbar nicht, sie stieg in der sechsten Folge frewillig aus der Dating-Show aus. Zudem war sie zuletzt bereits mit einem "Bachelorette"-Sieger zusammen: Mit David Friedrich, der in der Show das Herz von Jessica Paszka gewann, war sie noch bis Februar liiert.

Zuschauer werden sie als eher zurückhaltende "Bachelor"-Kandidatin in Erinnerung haben, doch seitdem hat sich viel getan. Aus Maxime ist eine toughe Frau geworden, die ganz genau weiß, was sie will. "Ich brauche keinen Mann, der auf mich aufpasst, das schaffe ich ganz gut alleine", stellt sie klar. "Ich möchte jemanden, mit dem ich ein Team bilden kann", sagt sie.

Für ihr Abenteuer als "Bachelorette" hat sie einen klaren Plan: "Ich glaube auch an das Märchen, dass man direkt einen Funken spürt. Aber ich habe mir geschworen, nicht nur auf den ersten Funken zu hören, sondern auch auf den zweiten", sagt Maxime. "Ein Date ist für mich perfekt, wenn wir so viel zusammen lachen, dass uns unsere Getränke aus der Nase herauskommen", sagt Maxime Herbord – und lacht.

Maxime Herborbdist 26 Jahre alt und lebt in der Nähe von Aachen, die Halb-Niederländerin verdient ihr Geld als Kommunikationsdesignerin und Content Creator (also Influencerin). Sie zeichnet, spielt Gitarre, zockt gerne, würde für einen "Harry Potter"-Marathon alles stehen und liegen lassen und ist eine absolute Genießerin: "Am besten ist es, wenn man so lecker zusammen kocht, dass man sich danach nicht mehr bewegen kann, weil der Bauch so voll ist." Mit Fitnessfreaks kann Maxime dagegen wenig anfangen. "Wer will schon einen Mann, der Kalorien zählt?"

Der Steckbrief der neuen "Bachelorette":

Name: Maxime Herbord

Maxime Herbord Aalter: 26

26 Wohnort: Herzogenrath

Herzogenrath Beruf: Kommunikationsdesignerin und Content Creator

Kommunikationsdesignerin und Content Creator Körpergröße: 1,65 Meter

1,65 Meter Hobbies: Zeichnen, Malen, Gitarrespielen, Zocken, Lesen

Zeichnen, Malen, Gitarrespielen, Zocken, Lesen Single seit: Anfang 2021



Quelle: areh