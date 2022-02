Let's Dance 2022: Kandidaten, Profitänzer, Tänze der 2. Show

In der RTL-Sendung tanzen Prominente an der Seite von Profitänzern und zeigen die klassischen Standard- und Lateintänze sowie einige andere Tanzstile. Eine Jury, bestehend aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González, bewertet die Leistungen der Tanzpaare mit Punkten von 1 bis 10. Die Zuschauer können ebenfalls für ihre Lieblingspaare abstimmen. Wer am Ende der jeweiligen Live-Show die wenigsten Punkte hat, fliegt raus.

Hardy Krüger jr. wurde positiv auf das Coronavirus getestet und muss gemeinsam mit Tanzpartnerin Patricija Ionel aussetzen. Sollte er bis dahin wieder genesen sein, dürfte das Paar aber in der zweiten Show wieder mittanzen. Für ein Paar endet "Let's Dance" bereits am Freitag.

Das sind die Tänze der ersten Show:

Amira Pocher (29) und Massimo Sinató (41): Salsa, Sedúceme, La INDIA

Bastian Bielendorfer (37) und Ekaterina Leonova (34): Quickstep, Millionär, Die Prinzen

Caroline Bosbach (32) und Valentin Lusin (34): Quickstep, Cheek To Cheek, Tony Benett, Lady Gaga

Cheyenne Ochsenknecht (21) und Evgeny Vinokurov (31): Quickstep, Strip, Lena

Janin Ullmann (40) und Zsolt Sándor Cseke (34): Cha Cha Cha, Hung Up, Madonna

Lilly zu Sayn Wittgenstein (49) und Andrzej Cibis (34): Cha Cha Cha, Waiting For A Star To Fall, Boy Meets Girl

Mathias Mester (35) und Renata Lusin (34): Cha Cha Cha, Giant, Calvin Harris, Rag'n'Bone Man

Michelle (50) und Christian Polanc (43): Tango, Disturbia, Rihanna

Mike Singer (21) und Christina Luft (31): Salsa, Felices Los 4, Maluma, Marc Anthony

René Casselly (25) und Kathrin Menzinger (33): Langsamer Walzer, No Time To Die, Billie Eilish

Riccardo Basile (30) und Isabel Edvardsson (39): Wiener Walzer, Se Bastasse Una Canzone, Eros Ramazzotti

Sarah Mangione (31) und Vadim Garbuzov (34): Tango, Toxic, Britney Spears

Timur Ülker (32) und Malika Dzumaev (30): Quickstep, Şımarık, Tarkan

Wer tanzt mit wem?

Das entscheidet sich bei "Let's Dance" Jahr für Jahr in der Kennenlernshow. Jeder Kandidat wird von RTL bzw. der Produktion einem Profitänzer zugeteilt. Mit einer Ausnahme: Der amtierende Sieger der Profi-Challenge darf sich den Promi aussuchen, mit der er oder sie tanzen möchte. Im vergangenen Jahr gewannen Renata und Valentin Lusin zusammen die Profi-Challenge. Wer von den beiden wählen darf, würde normalerweise das Los entscheiden. Doch Valentin überlässt seiner Frau frewillig den Vortritt. Renata darf also wählen - und entscheidet sich für Mathias Mester als Tanzpartner, den ersten kleinwüchsigen Teilnehmer der Show. Eine weitere Entscheidung fällt an diesem Abend: In der Summe aus Jury-Punkten und Zuschaueranrufen landet Amira Pocher an diesem Abend auf Platz eins und ist somit in der ersten "richtigen" Show vor dem Ausscheiden geschützt.