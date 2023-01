"Markus Lanz": Wer sind heute die Gäste in der Sendung?

Regulär bespricht Markus Lanz immer dienstags bis donnerstags in seiner gleichnamigen Talkshow gesellschaftlich und politisch relevante Themen. Sendebeginn ist je nach Programmplanung zwischen 22.45 Uhr und 00.00 Uhr. Prominente Gäste und Experten aus verschiedenen Bereichen sorgen für eine bunte Gesprächsrunde. Hier erfahren Sie immer aktuell, was das nächste Thema ist und wer die Gäste der nächsten Sendung sind.

Nächster Sendetermin von "Markus Lanz":

Dienstag, 31. Januar 2023, 22.45 Uhr bis 00.00 Uhr

Gäste:

Robert Habeck (Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler): Der Grünen-Politiker nimmt Stellung zum neuen Jahreswirtschaftsbericht, der Energieversorgungslage, seiner Industriepolitik und dem Stand der Energiewende.

Johannes Lackmann (Windkraftunternehmer): Der Paderborner gilt als Pionier seiner Branche. Er spricht über Gründe und Folgen langwieriger Genehmigungsverfahren beim Bau von Windkraftanlagen, und sagt: „Das Drama wird immer größer.“

Lamia Messari-Becker (Bauingenieurin): Die Energie- und Bauexpertin kritisiert die „ausschließliche Ausrichtung der Energiewende auf Strom.“ Sie erläutert, wie die deutsche Energiepolitik umsteuern könnte.

Markus Lanz wechselt zum ZDF

Markus Lanz wurde am 16. März 1969 in Südtirol, Italien geboren. Seine Karriere startete er zunächst Anfang der 90er Jahre beim Radio, bevor er 1995 Nachrichtenmoderator für RTL Nord wurde. Es folgten weitere Sendung bei dem Sender, wie "Explosiv - Das Magazin". Der Wechsel zu den öffentlich-rechtlichen erfolgte im April 2008, nachdem er den Moderator Johannes B. Kerner in seiner Talkshow in der Sommerpause vertreten hatte. 2009 übernahm Markus Lanz dann den Sendeplatz seines Moderatoren-Kollegens und startete mit seiner eigenen, gleichnamigen Talk-Runde. Seit dem kann sich der Moderator über stabile Einschaltquoten freuen.