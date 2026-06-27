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Umfrage setzt Florian Silbereisen unter Druck

ARD-Einsparungen

Umfrage setzt Florian Silbereisen und seine TV-Shows unter Druck

27.06.2026, 20.48 Uhr
von Natasa Unkel
Florian Silbereisen kann sich regelmäßig über ein Millionenpublikum freuen. Doch eine Umfrage setzt den Schlagerstar nun unter Druck: Ein Großteil der Deutschen würde den Rotstift bei den Formaten des Entertainers ansetzen.
Florian Silbereisen schaut ernst.
Florian Silbereisens Shows kommen eigentlich gut beim Publikum an.  Fotoquelle: picture alliance / ZB | Thomas Schulze

„Wie würden Sie es bewerten, wenn die ARD künftig die Schlagershows von Florian Silbereisen kürzen würde, um ihre Einsparziele zu erreichen?“. Diese Frage hat das Meinungsforschungsinstituts Civey für t-online.de insgesamt 5.000 Menschen gestellt. Mit klarem Ausgang: 80 Prozent der Befragten fänden die Entwicklung positiv, 12 Prozent waren unentschieden und gerade einmal 8 Prozent wollten nicht, dass die Sendungen von Florian Silbereisen finanziell gekürzt werden. 

Gesellschaft äußert sich zu Florian Silbereisens Shows

Interessant ist, dass sich die Zustimmung durch alle gesellschaftlichen Gruppen zieht, bedeutende Unterschiede zwischen einzelnen Bevölkerungssegmenten zeigen sich nicht. Auch mit Blick auf das Alter der Befragten zeigen sich keine großen Unterschiede: Am größten ist die Zustimmung für mögliche Silbereisen-Kürzungen in der Gruppe der 30- bis 49-Jährigen, am geringsten in der Gruppe der über 60-Jährigen. 

Produktionen kosteten in drei Jahren 45 Millionen Euro

Für den Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) dürfte das Ergebnis mindestens ernüchternd sein: Bis Ende 2028 soll der Sender einen dreistelligen Millionenbetrag einsparen. Dabei zeigt eine Recherche der Nachrichten-Website „Business Insider“, dass allein zwischen 2020 und 2023 mehr als 45 Millionen Euro in die Produktionen rund um Florian Silbereisen gesteckt worden sein sollen.

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Droht das Aus der Shows von Florian Silbereisen?

Die ARD hält jedoch an den „Feste“-Shows fest – und das bis mindestens noch 2028. Denn abseits der verheerenden Ergebnisse aus der Umfrage, erzielen die Silbereisen-Shows jedes Mal Traum-Quoten. So schalteten zuletzt mehr als vier Millionen Zuschauer ein.

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Kontroverse Besetzung
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Auch wenn die „Feste“-Shows vorerst von den Kürzungen verschont bleiben, so steht bereits fest, dass eine andere Sendung aus dem Programm fliegt: Nach 31 Jahren und mehr als 370 Folgen streicht die ARD die Traditions-Show „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross. Die letzte Ausgabe soll im September laufen. Die Entscheidung sei schmerzhaft gewesen und angesichts des großen Erfolgs nicht leichtgefallen, wie SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler sagte.

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