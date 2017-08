| Streamingdienst

Amazon Prime Video: Neue Serien und Filme im September

Online-Riese Amazon bietet seinen Prime-Kunden im September wieder einige neue Serien und Filme auf Abruf an. Neben dem zweiten Teil der dritten Staffel von "Fear the Walking Dead" starten auch die erste Staffel von "The Missing" sowie die Blockbuster "Jack Reacher: Kein Weg zurück" und "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage".

Für die Clarks und Ottos geht es im Finale der dritten Staffel von "Fear the Walking Dead" weiterhin um das Überleben. Auf der Brokejaw-Ranch kommt es derweil zu gefährlichen Spannungen: Die Miliz ist dezimiert, die Ressourcen werden knapp – und die Untoten greifen an.

Alles andere als tot ist derweil Xander Cage. "Fast & Furious"-Star Vin Diesel, der es jüngst in die Top 3 der bestverdienenden Schauspieler 2017 geschafft hat, muss als ehemaliger Agent im Auftrag der US-Regierung (mal wieder) die Welt retten. Diesmal soll er in "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage" einer Verbrechergruppe um den gefährlichen Xiang das Handwerk legen, die eine tödliche Waffe in ihren Besitz bringen wollen.

Nicht weniger actionreich wird es mit Tom Cruise (ebenfalls in den Top 10 der bestverdienenden Schauspieler) als Jack Reacher. Im zweiten Teil will er beweisen, dass seine Nachfolgerin, Major Susan Turner (Cobie Smulders), zu Unrecht der Spionage bezichtigt wird. Eigenverantwortlich begibt er sich auf eine gefährliche Mission, um Beweise für ihre Unschuld zu sammeln.

Zu den weiteren Neuheiten, die im September 2017 auf Amazon Prime Video starten, gehören u.a. die erste Staffel von "The Last Tycoon", der Thriller "Allied: Vertraute Feinde" sowie die Komödie "Bridget Jones' Baby".

Die Starttermine aller neuen Serien und Filme im Überblick:

Neue Serien und Staffeln:

The Missing – Staffel 1 (ab 01.09.)

Supernatural – Staffel 11 (ab 01.09.)

Line of Duty – Staffel 4 (ab 01.09.)

Family Guy – Staffel 14 (ab 06.09.)

Fear the Walking Dead – Staffel 3, Teil 2 (ab 11.09.)

The Last Tycoon – Staffel 1 (ab 15.09.)

Neue Filme:

Die genannten Inhalte stehen über die Amazon Prime Video-App für Smart TVs, mobile Geräte wie Tablet und Smartphones, Amazon Fire TV, dem Fire TV Stick oder online unter amazon.de/primevideo zum Abruf bereit.